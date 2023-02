Sarah Ferguson, dispuesta a romper su silencio sobre Meghan y Enrique

Sarah Ferguson nunca se ha caracterizado por ser un miembro discreto de la Familia Real Británica pero, a pesar de las polémicas que ha podido protagonizar a lo largo de los años, lo cierto es que la ex mujer del príncipe Andrés ha sabido mantenerse al pie del cañón y recuperar el cariño de algunos de sus miembros, incluida la propia Reina Isabel.

A pesar de que Sarah pertenece a ‘La Firma’, ni tiene ningún tipo de papel oficial, la duquesa de York ha pasado muchos años en activo y conoce a la perfección los entresijos de la estructura de la institución. Es más, a nivel familiar, Sarah Ferguson sigue estando presente en muchas de las celebraciones, a pesar de sus diferencias con el actual monarca.

La madre de las princesas Beatriz y Eugenia está muy volcada en la promoción de su último trabajo, el libro A Most Intriguing Lady. Una obra con la que va a iniciar una gira que va a llevar a la duquesa de York de visita a Nueva York. Según ha trascendido, Ferguson está dispuesta a romper su silencio durante este viaje, en el que, tal como se ha comentado, tiene la intención de hablar de más cosas que del libro.

Al parecer, la duquesa de York podría romper una de las normas básicas de los Windsor, la discreción y tiene la intención de pronunciarse sobre varios temas, entre los que se incluyen cuestiones relacionadas con su etapa como miembro de la Familia Real. Tal como se ha publicado, la ex mujer del príncipe Andrés está dispuesta a contestar preguntas relacionadas con la salida de ‘La Firma’ de los duques de Sussex o sobre su relación con la Reina Isabel.

Aunque no se sabe qué es lo que puede decir la duquesa de York sobre el príncipe Enrique y su esposa o sobre la Reina Isabel, la ex mujer del príncipe Andrés ya se ha pronunciado en alguna ocasión sobre la que fuera su suegra, sobre todo para recalcar lo mucho que la admiraba. No obstante, las posibles declaraciones de Sarah Ferguson se producirán en un momento convulso para la Familia Real, a apenas tres meses de la Coronación del Rey Carlos y con todos los ojos puestos en los movimientos del monarca, sobre todo, de cara a su hijo menor y a su hermano, el príncipe Andrés.

A pesar de llevar tiempo separados, Sarah Ferguson ha sido uno de los mayores apoyos para el príncipe Andrés, sobre todo desde que el duque de York fuera ‘condenado’ al ostracismo por su vinculación con Jeffrey Epstein y la reciente demanda de Virginia Giuffre. Una demanda a la que ha dado carpetazo, pero que no ha dejado su imagen libre de sospechas. Parece que la duquesa de York no hablará, en principio, de nada relacionado con este tema, aunque con ella siempre hay lugar para la sorpresa.