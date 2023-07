La muerte de la Reina Isabel el pasado mes de septiembre supuso un cambio generacional muy importante para la Familia Real. Después de más de medio siglo ‘en la sombra’, Carlos, el ‘eterno heredero’, por fin se puso al frente de la institución y otorgó de manera casi inmediata a su hijo mayor el título de príncipe de Gales. Un título que, aunque está asociado al heredero, no se asume de manera automática, como sí ocurre, por ejemplo, con el de duque de Cornualles, que tiene muchas implicaciones.

En el momento en el que la monarca falleció en el Castillo de Balmoral, Carlos pasó a ser rey -antes incluso de ser proclamado y coronado formalmente-, y Guillermo asumió el Ducado de Cornualles, con todo lo que ello significa. Y es que, de la misma manera que el soberano tiene a su disposición el Ducado de Lancaster, el heredero tiene el de Cornualles, valorado en más de mil millones de euros y con terrenos de 205 kilómetros cuadrados en el Reino Unido y 23 países más. Guillermo ha pasado a ser el 25 duque de Cornualles y, aunque está muy agradecido por la huella que su padre ha dejado en el Ducado, tiene sus propios planes, porque quiere explotar nuevas oportunidades para marcar una diferencia con el pasado.

Los príncipes de Gales en un acto oficial. / Gtres

Una cuestión que, según parece, ha generado cierta polémica en el seno de la institución, sin que ello suponga que se haya producido una pelea como tal entre padre e hijo. Ambos son muy conscientes de que la Corona no pasa por un buen momento y de que es fundamental ofrecer una imagen de unidad de cara al futuro.

A pesar de que el rey Carlos está muy orgulloso de su hijo, nunca pensó que los planes de Guillermo podrían afectar de manera directa. Y es que, según han revelado medios británicos, Guillermo le ha pedido a su padre que pague una tasa en caso de que quiera pernoctar en su casa de vacaciones de Gales, al tiempo que le ha dicho que tiene que desalojar todas las pertenencias que, hasta ahora tenía en la propiedad. Una decisión que ha molestado al Rey, que compró la propiedad en el año 2007 por más de un millón de libras y dedicó tiempo y esfuerzo en ponerla al día.

La reina Camila en una imagen de archivo en Llwynywermod. / Gtres

La casa en cuestión es Llwynywermod, y se encuentra ubicada en las afueras del Parque Nacional de Brecon Beacons. Hasta ahora, el monarca, que la adquirió a través del Ducado de Cornualles -motivo por el que ahora está en manos de su hijo-, solía pasar una o dos semanas en la propiedad cada verano, pero Guillermo no ha renovado el contrato con Carlos. Debido a esto, a partir del mes de septiembre, cualquiera que lo desee podrá alquilar la casa para disfrutar de los encantos de la zona. Tiene tres habitaciones, un granero adjunto y está puesta al día, gracias a una profunda reforma que llevó a cabo Carlos de Inglaterra junto a un prestigioso arquitecto.Además, la hermana de la reina Camila, colaboró en la decoración interior.

El rey Carlos III en una imagen de archivo en Llwynywermod. / Gtres

Todos estos detalles hacen que la propiedad sea muy especial para el monarca que, incluso, ofreció a su hijo mayor seguir pagando todos los costes derivados del mantenimiento de la casa para poder mantenerla para su uso exclusivo, pero parece que el príncipe Guillermo no está dispuesto a que sea así. El nuevo príncipe de Gales no tiene la intención de quitarle a su padre el uso de la propiedad en verano, pero quiere que el resto del año esté abierta a los turistas. Una muestra clara de que padre e hijo no ven las cosas de la misma manera y que esto es un pequeño escollo entre el presente y el futuro de la Corona.