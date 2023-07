El discreto primer cumpleaños de Camila Parker como reina

Camila Parker Bowles celebra su primer cumpleaños como reina. Este lunes, 17 de julio, la esposa del rey Carlos ha cumplido 76 años, en un momento clave para la monarquía. A pesar de que no se han anunciado celebraciones especiales con motivo de este aniversario -más allá de una salva de 41 cañonazos a cargo de la Batería Real de Artillería a Caballo de las Tropas del Rey, y un feliz cumpleaños especial en elcambio de guardia del Palacio de Buckingham-, desde la Casa Real sí que han felicitado oficialmente a la Reina, como suele ser habitual en estos casos.

A very happy birthday to Her Majesty The Queen! 🎂 pic.twitter.com/PFOyVvclQQ

