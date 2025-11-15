0-2. Muriqi, más cerca de su sueño: Kosovo estará en la repesca del Mundial

Vedat Muriqi está más cerca de su sueño: Kosovo estará en la repesca del Mundial, tras imponerse 0-2 a la Eslovenia de Jan Oblak en un partido histórico en el que los balcánicos hicieron un grandísimo trabajo defensivo y en el que supieron aprovechar sus oportunidades. Kosovo puede incluso clasificarse directamente, pero para eso necesitaría ganar el martes a Suiza por seis goles de diferencia en la última jornada de la fase de grupos.

Suiza, líder imbatida del grupo, se impuso 4-1 a Suecia en Berna, pero la primera parte acabó 1-1 y si no hubiera ganado habría permitido a Kosovo depender de sí mismo para lograr la clasificación. Los kosovares, que suman 10 puntos en cinco partidos, por 13 de los suizos, dejaron sin opción a Eslovenia, que acusó la baja por lesión de su mejor delantero, el atacante del Manchester United Benjamin Sesko.

Fisnik Asllani, el delantero del Hoffenheim alemán, marcó el 0-1 en la primera parte con un remate cruzado en el área que batió a Oblak, y con el que se llegó al descanso. Eslovenia dio entrada en la segunda parte al defensa del Legia polaco Petar Stojanovic, pero duró sólo ocho minutos en el campo ya que fue expulsado por doble tarjeta amarilla.

Con un jugador más los kosovares no tuvieron demasiados problemas no sólo en mantener su ventaja, sino incluso en ampliarla a los 64 minutos con un gol en propia puerta del defensor del Celje rumano Zan Karnicnik. A partir de ahí todas las miradas se dirigieron a Berna con la esperanza de que Suecia lograra algo positivo, pero fue imposible. Muriqi, que jugó un gran partido, fue relevado a los 89 minutos por el centrocampista del Besiktas Milot Rashica.

Kosovo pondrá fin a la fase de grupos el próximo martes ante Suiza y a partir de ahí tocará preparar el play off, que será durísimo, ya que sólo cuatro de los segundos clasificados obtendrán billete para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México.