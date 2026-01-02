Un conductor en un control policial en Palma: positivo en cannabis, cocaína, anfetamina y metanfetamina

La tranquilidad de la primera madrugada del año en Palma se vio interrumpida por un impactante operativo de la Policía Local que puso al descubierto un verdadero cóctel de imprudencia al volante. La unidad del Grupo de Actuación Preventiva (GAP) intensificó los controles de seguridad vial y contra el consumo de alcohol en la vía pública, y los resultados no pudieron ser más alarmantes: dos conductores fueron sorprendidos bajo los efectos de drogas, y uno de ellos dio positivo en cannabis, cocaína, anfetamina y metanfetamina.

El incidente más grave se registró en la calle Ausias March, donde los agentes detectaron a un individuo que, según confirmaron los análisis, conducía bajo la influencia de cannabis, cocaína, anfetamina y metanfetamina. La lista de irregularidades no terminó ahí: circulaba sin seguro, sin la ITV en vigor y con el permiso de conducir caducado. La Policía le levantó varias actas, incluyendo una por tenencia de drogas, y procedió a inmovilizar su vehículo.

«No es habitual encontrarse con casos de este calibre. Conducir bajo la influencia de una sola droga ya es extremadamente peligroso; combinar cuatro sustancias distintas es un riesgo letal para el conductor y para todos los usuarios de la vía», declaró uno de los integrantes del dispositivo.

El segundo conductor interceptado en el operativo también dio positivo en cannabis y cocaína y, al igual que el primero, circulaba sin seguro, lo que llevó a la inmovilización de su vehículo.

Pero la noche no terminó en las calles. Más tarde, la misma unidad intervino en la plaza Francesc Garcia i Orell, desmantelando un botellón que congregaba a numerosos jóvenes. La actuación se saldó con diez actas por consumo de alcohol en la vía pública y una por tenencia de estupefacientes, demostrando que la combinación de alcohol y drogas sigue siendo una preocupación en la ciudad.

La Policía Local de Palma ha advertido que estos controles preventivos continuarán los fines de semana, reforzando la seguridad en las calles y buscando evitar tragedias que podrían haberse evitado con responsabilidad. «Empezamos el año con el mensaje muy claro: conducir bajo los efectos de drogas o alcohol no tiene cabida en nuestra ciudad», apuntan las autoridades policiales.

Este primer operativo del 2026 deja en evidencia que, a pesar de las campañas de concienciación, todavía hay conductores que ponen en juego sus vidas y las de los demás, elevando la alarma sobre los riesgos de las drogas y el alcohol al volante.