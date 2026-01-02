Danzû inaugura el 2026 con un espectáculo de música y luces sin precedentes en Son Fusteret

Miles de mallorquines celebraron la llegada del Año Nuevo en el emblemático recinto de Son Fusteret, en lo que se convirtió en la primera gran fiesta Danzû del año. El evento reunió a miles de asistentes que disfrutaron de horas de música electrónica, espectáculo de luces y un ambiente sin precedentes en la isla.

A ritmo de Marco Carola, Gordo, Rossi, Caal, Manu Sánchez, Javitoh y Mili Takeshi, la carpa principal del recinto se llenó por completo desde las 14 horas del 1 de enero hasta la medianoche, ofreciendo a los asistentes un maratón de fiesta, diversión y buena música.

El festival Danzû se ha consolidado como una experiencia única en Mallorca, orientada a quienes buscan una propuesta de ocio que combina música electrónica de vanguardia y entretenimiento sin límites. No se trata de una sola marca, sino de una serie de eventos distribuidos por toda la isla, con el objetivo de llevar la experiencia del clubbing a todos los rincones.

La filosofía de Danzû se basa en la innovación, el compromiso y la idea de que todo es posible. Desde sus inicios, ha logrado posicionarse como un referente nacional e internacional, apostando por grandes DJs, artistas emergentes y propuestas underground para ofrecer una escena variada y sin etiquetas, pensada para todos los clubbers.

Marco Carola, nacido en Nápoles en 1975, es uno de los DJs y productores más influyentes de la música electrónica a nivel mundial. Comenzó su carrera en los años 90 y rápidamente se destacó por su estilo minimal y techno, que ha marcado tendencia en clubes y festivales internacionales. Fundador del sello Music On, Carola es conocido por sus sets maratonianos y su capacidad para crear atmósferas únicas en vivo, convirtiéndose en un referente imprescindible de la escena electrónica global.