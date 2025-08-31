20.000 personas vibran en Son Fusteret al ritmo de la música electrónica de Elrow XXL

Un total de 20.000 personas vibraron un año más con ElRow XXL, el festival de música por excelencia del Mediterráneo. El Recinto Son Fusteret de Palma fue el escenario durante doce horas de música, color, fantasía y energía en una producción que consolida a la isla como sede imprescindible de los grandes eventos de música electrónica del Mediterráneo.

elrowXXL contó con un total de cuatro escenarios temáticos que ofrecieron experiencias diferentes pero conectadas por la misma esencia festiva.

Por un lado estuvo el Psychrowdelic Trip, el epicentro del festival: un escenario monumental y psicodélico donde brillaron los sets de Joseph Capriati, The Martinez Brothers, Chelina Manuhutu, o Manu Sánchez.

A su lado, Industry City apostó por un sonido más crudo y underground con DJs como Andres Campo o Deborah de Luca.

Por su parte, la Pink Cathedral se transformó en una celebración del talento local y nacional con artistas como Jaume Colombas, Pep Vanrell o Toni Joan.

Y por último, The Jail ofreció un ambiente más cercano y canalla con propuestas frescas como Belucha, Gin.Art o JavitoH.

Un público entregado y mayoritariamente local

La respuesta del público fue contundente: la edad media de los asistentes fue de 32 años y el 88% procedía de las Islas Baleares, lo que demuestra la conexión de elrow con la comunidad local. En total, el 95% de la audiencia fue de origen nacional, con especial presencia de Andalucía, Cataluña, Madrid, País Vasco y Castilla y León.

El público internacional, que representó un 5%, viajó principalmente desde Italia, Alemania, Argentina y Francia, consolidando la proyección global del festival incluso en una cita con fuerte arraigo local.

Un impacto más allá de la música

Hay que mencionar que elrow XXL Mallorca fue también motor económico y social para la isla. La cita generó más de 1.000 empleos directos e indirectos, movilizó a otras tantas personas en el montaje y organización, y dejó un impacto económico estimado en más de 4 millones de euros, entre ocupación hotelera, restauración, ocio, contratación de personal, licencias e inversión en infraestructuras.

Un día para la memoria colectiva

Durante toda la jornada, el público se vio inmerso en un espectáculo de creatividad y diversión desbordante. Actores, bailarines y acróbatas se mezclaban con los asistentes en un entorno de decoraciones monumentales y lluvia de confeti, en un ambiente vibrante y seguro que reafirma a elrow como una de las experiencias de ocio más innovadoras a nivel nacional.

“Mallorca llevaba tiempo pidiendo un evento de este calibre y la respuesta del público ha sido increíble. Ver a 20.000 personas unidas en un mismo espíritu de diversión y libertad ha sido emocionante. Estamos muy orgullosos de lo que hemos conseguido aquí”, destaca Juan Arnau, fundador de elrow.

Con este nuevo éxito, elrow XXL Mallorca reafirma su vínculo con la isla y se consolida como una de las citas más esperadas del calendario veraniego en España.