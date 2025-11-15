Cuando se cumplen dos meses desde el boicot al final de La Vuelta a España por parte de los manifestantes propalestinos, lo sucedido en la carrera sigue dando que hablar. El periodista Carlos de Andrés, la mítica voz del ciclismo en TVE durante los últimos años, ha hablado sobre un posible despido de su compañero en las retransmisiones, Perico Delgado. El ex ciclista expresó su malestar en exclusiva a OKDIARIO tras la etapa final, culpando «al Gobierno de España» de lo sucedido. La salida de Perico Delgado del ente público de televisión no ha sido confirmada, pero De Andrés espera que no se produzca: «Es mi amigo y espero que siga», ha reconocido el periodista.

Perico Delgado también expresó su disconformidad con las protestas de los propalestinos durante las retransmisiones de la última Vuelta a España. «Es lamentable lo que está pasando. Siempre hemos dicho que todo el mundo tiene derecho a protestar, pero también a respetar al ajeno. Eso no se está haciendo y la imagen que estamos dando al mundo de España es lamentable en un país que se llama democrático», comentó el ex ciclista en unas declaraciones criticadas por dirigentes de Podemos como Pablo Fernández o Roberto Sotomayor.

Una postura que también le llevó a desencuentros con su compañero de retransmisiones desde hace tres décadas. “En muchas cosas solemos coincidir, pero en esta no. Él es libre de opinar lo que considere”, ha explicado Carlos de Andrés. Pese a reconocer la incomodidad que se palpaba en esos momentos, el periodista ha querido zanjar el asunto. “Meter excesiva política en el deporte… no sé si es bueno o malo, pero era difícil no expresar tus sentimientos en ese momento. Para mí ese episodio ya está, no le voy a dar más presencia”, ha concluido De Andrés.

¿PERICO DELGADO ha sido DESPEDIDO de TVE? 📺🤔 🗣 Carlos de Andrés 🚨 Entrevista completa: https://t.co/r42Fcvbd2v pic.twitter.com/mwFnl7mVj7 — Fuera Caretas TV (@FueraCaretasTV) November 14, 2025

El periodista de TVE desconoce si Perico Delgado continuará a su lado en las retransmisiones de la cadena pública, pero intuye que sí seguirán juntos. «Nadie le ha dicho que no va a seguir, entonces entiendo que por qué no va a seguir», ha expresado. Reconoce que no ha recibido ninguna novedad al respecto por parte del ex ciclista segoviano y que, por tanto, entiende «que va a seguir».

En su entrevista con Manu Falcón de Fuera Caretas, De Andrés ha hecho un alegato para continuar narrando con su compañero. «Es mi amigo y, aunque discrepe de la manera en que piensa, no por eso va a dejar de serlo. Es la persona con la que me siento más cómodo comentando una carrera y espero seguir haciéndolo», ha reconocido el periodista. El final de la temporada ciclista, que no volverá hasta el próximo año, no anticipa noticias próximas sobre la continuidad de Perico Delgado en el ente público televisivo.