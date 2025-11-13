El Consejo de Informativos vestirá este viernes de negro por quinta vez consecutiva en protesta por la negativa de la dirección de RTVE a facilitar una consulta interna sobre qué acciones de protesta llevar a cabo por la proliferación en la parrilla de programas externos como Malas Lenguas, Mañaneros o Directo al grano, que denigran la credibilidad de la cadena pública por sus constantes opiniones en defensa del Gobierno y contra la oposición.

En un mensaje a la plantilla este jueves, el Consejo de Informativos -que se ha convertido en la única oposición al presidente, José Pablo López- denuncia que «en estas últimas tres semanas hemos visto una encuesta sobre el Canal Ético y otra sobre sostenibilidad. Todas, sin solicitar ningún tipo de censo ni autorización de datos personales. Mientras, nosotros seguimos esperando a que nos entreguen el censo provisional desde el pasado lunes 3 de noviembre».

«También seguimos esperando fecha para celebrar otra reunión con protección de datos y sistemas para poder realizar la encuesta que hemos pedido se celebre cuanto antes», denuncia el Consejo de Informativos. «Os invitamos de nuevo a sumaros, si lo creéis conveniente al 5º Viernes Negro de CDI de TVE», añade.

El Consejo de Informativos de RTVE lleva semanas intentando hacer una consulta a la plantilla sobre qué acciones llevar a cabo para protestar por la falta de objetividad en estos programas que presentan Jesús Cintora, Javier Ruíz o Gonzalo Miró.

Sin embargo, la dirección de la cadena les advirtió en contra de esta consulta por incumplir con la norma de protección de datos y les recordó que las multas pueden llegar a 20 millones de euros. El Consejo de Informativos accedió a aplazar la consulta con la promesa de la cadena de colaborar en la misma.

Pero nada más lejos de la realidad, según el Consejo de Informativos. La dirección de la cadena no está colaborando y está torpedeando la realización de esa encuesta entre la plantilla mientras sí ha hecho otras sobre sostenibilidad y el Canal Ético.

Además, el Consejo de Informativos ha denunciado que la cúpula de la cadena torpedea también un extenso informe sobre las faltas de objetividad que han ido detectando en estos programas ajenos a la plantilla de la cadena. Este informe duerme el sueño de los justos por falta de colaboración de RTVE, según ellos.

Cierre de programas en RTVE

Mientras en RTVE proliferan los programas de actualidad con opinión a favor del Gobierno y en contra del PP, el Consejo de Informativos denuncia también el cierre de programas internos. «Hoy nos han comunicado dos nuevas defunciones de programas de Producción Interna, Culturas2 y Para Todos la 2. Se suman a la que comunicamos ayer Zoom Net y a las de este verano», señalan.

«Es incomprensible e inaceptable que se esté desmantelando la parrilla de producción interna. También que se estén recortando las capacidades productivas de los Telediarios y otros programas informativos, cuando suman y siguen los programas de productoras externas en nuestra programación», sentencian.