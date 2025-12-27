RTVE gasta 660.000 € en el chiringuito del Benidorm Fest pese a retirarse de Eurovisión

Radiotelevisión Española (RTVE) seguirá apoyando el certamen del Benidorm Fest. En concreto son 691.175,01 euros, la cantidad que ha destinado a la financiación del concurso cuyo objetivo es elegir la canción y el artista que representarán a España en Eurovisión. La postura del ente público choca tras el anuncio de su retirada del concurso en su próxima edición.

Según consta en el portal de contratación de RTVE, se han ampliado los recursos económicos que se destinan a la celebración del festival español de la canción. El último contrato recoge un importe que asciende a 33.150 euros para el alquiler de una steadicam y cámaras estabilizadas que permitan la toma de imágenes en movimiento.

El documento, fechado el pasado 23 de diciembre, pone de manifiesto que la televisión pública sigue regando con miles de euros del erario público un certamen musical que se ha alejado de sus objetivos: escoger al representante y la canción española que participa en Eurovisión.

El Benidorm Fest, que se celebrará el próximo mes de febrero, ha recibido desde el pasado noviembre hasta 658.000 euros para su producción. Ello, sin contar con el reciente importe para el arrendamiento de las cámaras estabilizadas.

La abultada cantidad de dinero público de RTVE se ha destinado de manera íntegra al alquiler del suelo del Palacio de los Deportes L´Illa de Benidorm, la compra de merchandising corporativo de la cadena pública y el alquiler, entre otros, de autocares para facilitar el desplazamiento de los empleados y participantes del certamen.

Lo cierto es que la corporación pública ha aumentado en casi medio millón de euros la cantidad que destina a financiar el festival. Sólo en alquiler de autocares pagó en 2025 un total de 49.925 euros; para la adquisición de los mismos servicios en la próxima edición la partida se ha incrementado hasta los 214.610 euros.

Adiós a Eurovisión

RTVE anunció el pasado día 4 la decisión de retirarse de Eurovisión una vez que se confirmó que Israel podrá participar en la edición de 2026. Una decisión que llegaba después de que la Unión Europea de Radiodifusión (UER), organizadora del evento europeo de la canción, cambiara las normas del certamen facilitando así la participación de ese país.

Lo cierto es que España no había logrado la expulsión de Israel a pesar de sus intentos por forzar una votación secreta que permitiera contar con más votos a favor de su retirada que de su permanencia en Eurovisión.

La postura del ente público, al rechazar la presencia española en el certamen, lograba colocarse en sintonía con el discurso marcado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Meses atrás, el jefe del Ejecutivo se había posicionado públicamente a favor de la expulsión de Israel del certamen por la situación en Gaza.

«Si cuando se inició la invasión de Rusia se le exigió la salida de competiciones internacionales y no participar en Eurovisión, tampoco, por tanto, debería hacerlo Israel», reclamó el líder socialista.