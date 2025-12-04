Israel a España y al resto de países que han boicoteado Eurovisión: «Que la desgracia recaiga sobre ellos»

La decisión de España y otros países de retirarse el Festival de Eurovisión 2026 tras confirmarse que Israel participará en el concurso ha provocado numerosas reacciones.

Una de ellas, ha sido la del ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, quien ha asegurado que se «avergüenza» de los países que han decidido «boicotear Eurovisión después de la Unión Europea de Radiodifusión (UER) haya decidido apoyar la permanencia del país en el certamen».

Además, Saar lanzó un mensaje para España, Islandia, Eslovenia, Irlanda y Países Bajos, los países que han boicoteado Eurovisión 2026: «Que la desgracia recaiga sobre ellos».

Saar afirmó en la red social X: «Acojo con satisfacción la decisión de la Unión Europea de Radiodifusión. Me avergüenzo de aquellos países que han decidido boicotear un concurso musical como Eurovisión debido a la participación de Israel».

Satisfacción en Israel con los miembros de la UER

A su vez, el presidente israelí, Isaac Herzog, celebró que una amplia mayoría de los miembros de la UER haya respaldado la continuidad del país en la competición musical, algo que, según él, refleja «solidaridad, compañerismo y cooperación».

«Me complace que Israel vuelva a participar en el Festival de Eurovisión y espero que el certamen siga siendo un ejemplo de cultura, música, amistad entre naciones y entendimiento cultural transfronterizo», expresó en un mensaje en redes.

Herzog agradeció igualmente a los «amigos» que han «defendido el derecho de Israel a seguir contribuyendo y compitiendo en Eurovisión». Remarcó que esta decisión «refuerza el espíritu de afinidad entre las naciones a través de la cultura y la música» y agregó que «Israel merece estar representado en todos los escenarios del mundo».

Las declaraciones se producen después de que una «gran mayoría» de los miembros de la UER se mostrara a favor de no repetir la votación sobre la participación de los países en el festival y de que el concurso continúe «según lo previsto», permitiendo así que Israel siga formando parte del evento.

La presidenta de la UER, Delphine Ernotte, señaló en un comunicado emitido tras la Asamblea General celebrada en Ginebra que «el resultado de esta votación demuestra el compromiso compartido de nuestros miembros de proteger la transparencia y la confianza en el Festival de Eurovisión, el evento de música en vivo más grande del mundo».

España, Islandia, Eslovenia, Irlanda y Países Bajos no participarán

En septiembre, el Consejo de Administración de RTVE decidió que España no participaría en Eurovisión si Israel seguía en la competición. Además de España —uno de los cinco grandes contribuyentes a la UER, el denominado ‘Big Five’— otros cuatro países condicionaron su presencia a la exclusión de Israel: Irlanda (RTÉ), Eslovenia (RTVSLO), Islandia (RÚV) y Países Bajos (AVROTROS).

Como resultado de la retirada española, RTVE no retransmitirá la final de Eurovisión 2026, prevista para el 16 de mayo en Viena (Austria), ni las semifinales que se celebrarán los días 12 y 14.