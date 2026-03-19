Ana Rosa: «Este Gobierno vive instalado en la mentira desde hace años»

Este jueves 19 de marzo, Ana Rosa Quintana ha utilizado su editorial diario para, primero, felicitar a todos los padres en su día y, segundo, criticar sin fisuras el comportamiento del Gobierno de Pedro Sánchez ante los últimos escándalos.

«Buenos días. Feliz Día del Padre y No a la guerra. No a los presupuestos. No a la vivienda. No a los trenes. No a nada. Según el presidente del No es No, todos los Noes del planeta están relacionados. Si no hay presupuestos es porque está ocupado en acabar con la guerra de Irán. Lo ha dicho él mismo. No me molesten con minucias como los presupuestos, que estoy a otra cosa: la paz mundial. Este Gobierno vive instalado en la mentira desde hace años. En noviembre de 2024, con la tragedia de la DANA de fondo, Sánchez decía literalmente: Este Gobierno tiene una necesidad colosal de aprobar presupuestos», ha arrancado Ana Rosa Quintana.

«Esa necesidad colosal pasó a una necesidad minúscula cuando vio que no se aprobarían y comenzó a cambiar su discurso señalando que los presupuestos son un instrumento, no un fin. En junio de 2025 prometió presupuestos antes del 30 de septiembre. En octubre prometió que habría presupuestos antes de fin de año. Y en diciembre prometió que habría presupuestos en el primer trimestre de 2026. Ayer, la ministra Montero dijo que habrá presupuestos durante este año. El presidente se ha abonado a la política del cuñao. Todo pasa por la consigna de sobremesa», ha continuado en directo.

«¿Que no hay presupuestos? No a la guerra. ¿Que los trenes llegan con retraso? No a la guerra. ¿Que no se puede acceder a una vivienda? No a la guerra. ¿Qué, no te dan cita en el SEPE? No a la guerra. ¿Que los médicos van a la huelga? No a la guerra. ¿Que el recibo de la luz y la gasolina están por las nubes? No a la guerra. Tenemos más frentes que en la guerra. Eso sí, presidente, hay un sobre para ti, y no hablamos de Aldama. Dice Sánchez en TikTok que los ciudadanos del mundo le escriben cartas apoyando su No a la guerra. Imaginamos esos encabezados epistolares: Querido héroe de la paz, gracias por existir. No a la guerra», ha sentenciado Ana Rosa.