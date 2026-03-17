Ana Rosa: «En Ferraz se han dado cuenta de que Sánchez es tóxico»

El resultado de las elecciones de Castilla y León se ha convertido de nuevo en el tema central del editorial de la presentadora de El programa de Ana Rosa y la presentadora ha aprovechado para cargar contra Pedro Sánchez y María Jesús Montero.

«Buenos días. La victoria tiene cien padres y la derrota es huérfana. El segundo puesto en Castilla y León se lo han tomado en el PSOE como una victoria de la que Ferraz se quiere apropiar. Aseguran que ellos diseñaron la campaña, cuando en realidad lo que han demostrado estos comicios es que ancha es Castilla y el sanchismo lo es aún más porque se quieren adjudicar hasta los segundos puestos. En Ferraz se han dado cuenta de que Sánchez es tóxico, un rey Midas a la inversa. Cuando toca a un candidato, no lo convierte en oro, lo hunde. Lo hizo con Gallardo, que acabó procesado, lo hizo con su candidata en Aragón, a la que quitó toda la alegría con una derrota histórica, y lo hará con María Jesús Montero en Andalucía y con Óscar López en Madrid», ha arrancado Ana Rosa Quintana.

La presentadora ha continuado: «El Español publica que el PSOE de Madrid ya mira al alcalde de Fuenlabrada como alternativa a super López tras el resultado en Castilla y León. A buenas horas se han dado cuenta de que lo que quieren los votantes son candidatos con voz propia, y no ventrílocuos procedentes de la sincronizada. Cuando Moncloa y Ferraz se ponen el traje de estrategas, no hacen más que toparse con el muro de la derrota. A los únicos que han derrotado desde las filas sanchistas es a sus socios de la izquierda, porque el presidente ha ocupado su espacio extremo. Castilla ha demostrado que el PSOE puede salvarse si se aleja de Sánchez. El problema es que Sánchez lo confunde todo. Confunde la Castilla que acaba de votar con la Andalucía que votará en junio. En 2015 Sánchez dijo que Antonio Machado había nacido en Soria. El autor de Campos de Castilla era sevillano».

«Machado nació en el palacio de Dueñas de la casa de Alba, donde su padre era el administrador de la finca, y sus recuerdos eran un patio de Sevilla. Si las expectativas eran malas para los candidatos socialistas en Extremadura, Aragón y Castilla y León, en Andalucía son trágicas. Hoy, hasta Sánchez y la propia María Jesús Montero saben que no hay peor candidata que una ministra que prometió aprobar los presupuestos en el primer trimestre de este año. Y ese trimestre casi ya ha pasado. Una candidata que no cumple sus promesas y defiende la financiación singular», ha sentenciado en directo.