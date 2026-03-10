Ana Rosa: «Ursula von der Leyen está ordenando el nuevo tablero geoestratégico y España se queda fuera»

Ana Rosa Quintana ha centrado este martes 10 de marzo su editorial en las declaraciones de Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, en las que asegura que Pedro Sánchez es uno de sus dos problemas, y ha demostrado cómo España se ha quedado fuera de los planes de la UE.

«Buenos días. Tengo dos problemas: Sánchez y Orbán. Esto es lo que dice la presidenta de la Comisión Europea. Los extremos se tocan. Ursula von der Leyen asegura que el presidente español y el húngaro votan en contra de casi todas las propuestas para obtener su beneficio electoral. Es decir, acusa a ambos de populistas y equipara a nuestro presidente con la extrema derecha europea, pero en el lado opuesto. Ursula von der Leyen da por finiquitado el viejo orden mundial. Ahora se está ordenando el nuevo tablero geoestratégico y España se queda fuera. Es como esos grupos de WhatsApp en los que se monta uno alternativo sin avisar», ha comenzado la presentadora de El programa de Ana Rosa.

«España ha abandonado el grupo ante la mirada atónita de Francia, Alemania, el Reino Unido y el resto de socios, que han decidido crear un nuevo grupo llamado Defensa Propia, mientras España se queda sola en un grupo que lleva por nombre un eslogan: No a la guerra. Una guerra que nadie quiere, pero de la que tenemos que defendernos. En ese grupo de WhatsApp mundial en el que no estamos hoy, comentan sorprendidos que llega a Chipre nuestro barco de guerra Cristóbal Colón y que España participó en el lanzamiento del misil Patriot que ha derribado un misil iraní. Es decir, tenemos participación activa en un conflicto mientras se dice lo contrario», ha dicho Ana Rosa Quintana.

«Mientras, Sánchez exhibe soledad en TikTok asegurando que podría pasar la tarde entera lanzando la pelota a sus perritos. Una pelota que ya le hacen sus ministras al superhéroe de la paz. Uy, me acuerdo de Super Santos Cerdán. Señor ministro de Transportes, un estudio del BBVA señala que los recursos destinados en 2025 a infraestructuras fueron un 25% inferiores que en el año 2.000, cuando España aún no iba como un cohete, y la ministra de Hacienda señala que bajar los impuestos a la energía, el día que la luz sube un 700%, no es una idea original, como si el bolsillo de los españoles necesitase de las ideas brillantes de un asesor de Moncloa para llegar a fin de mes. Mientras, el presidente cree que ha encontrado un filón resucitando el viejo lema del No a la guerra. De momento, Sánchez sigue dopando combustible para alimentar su tren electoral y para ello se ha metido en la piel de Groucho Marx cuando decía aquello de ¡Traed más madera, que es la guerra!, ha sentenciado en directo.