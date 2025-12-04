¿Dónde se podrá ver Eurovisión 2026 desde España tras el veto del gobierno de Sánchez?

La participación de España en el Festival de Eurovisión se había convertido en una tradición en nuestro país desde que allá en 1961 España hiciese su estreno de la mano de Conchita Bautista con Estando Contigo. Desde aquel entonces, la delegación española nunca había faltado a una sola edición del conocido concurso.

Sin embargo, esa tradición se cortará por primera vez este año gracias al Gobierno de Pedro Sánchez. Hace unos instantes se ha confirmado la asistencia de Israel a la edición de 2026. En consecuencia (y para solidarizarse con Palestina con razón del conflicto que involucra a israelíes y palestinos en la actualidad), RTVE, de la mano del Ejecutivo, ha confirmado la baja de nuestro país en el Festival de la Canción del próximo año.

La reacción del resto del mundo ‘eurovisivo’ a este anuncio no se ha hecho esperar, y a esta hora dos de los máximos ganadores del certamen (Irlanda y Países Bajos, que a su vez es otro miembro del Big Five) junto con Islandia y Eslovenia, también se han bajado de la convocatoria del siguiente año.

Dónde se podrá ver el Festival de Eurovisión en 2026

La baja de España, además del revuelo que supone no enviar ninguna representación por primera vez desde el debut de nuestro país, abre una gran incógnita para los miles y miles de eurofans que se extienden por toda la Península Ibérica: ¿Cómo podrán ver los españoles el aclamado certamen?.

El futuro ahora mismo es incierto, porque con RTVE fuera de la ecuación, no se sabe qué es lo que pasará con la retransmisión del evento. Teniendo en cuenta la expectación que genera el festival en el territorio nacional, es poco probable que ninguna plataforma de streaming o canal de pago quiera perder la oportunidad de emitir la gala.

Sin embargo, se presume complicado, por no decir imposible, que una cadena privada pueda hacerse con los derechos de emisión de un certamen que por norma está reservado para la televisión pública de cada país participante.

Actualmente, tal y como están las cosas, todo se reduciría a la opción de que algún canal internacional con derechos en Latinoamérica ofrezca un stream gratuito y accesible. De igual manera, habrá que estar atentos para ver cómo evoluciona la situación. En cualquier caso, el veto de España ha abierto un nuevo y complicado panorama para los eurofans nacionales que dará mucho de qué hablar durante los próximos meses.