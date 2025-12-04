La ambición de la directora de ‘Cumbres Borrascosas’: «Quiero que sea el ‘Titanic’ de esta generación»

Dentro de las expectativas que hay en torno a los más grandes estrenos del 2026, los amantes de la ficción gótica no van a tener que esperar demasiado para ver el que es por derecho propio, el drama romántico de la temporada. Porque sí, Warner Bros. ya planeó un ambicioso estreno comercial de la Cumbres Borrascosas de Margot Robbie y Jacob Elordi para el próximo San Valentín. Pero ahora, gracias a una reciente entrevista de la actriz australiana, sabemos que la directora Emerald Fennell quiere trascender con la adaptación del clásico de Emily Brontë, hasta el punto de aspirar a ser la «nueva Titanic» de la presente generación.

Ganadora del premio de la Academia al mejor guion original por Una joven prometedora, Fenell está erigiendo toda una prometedora carrera de filmes que de alguna forma, se convierten siempre en el centro de la conversación de un público mayoritariamente juvenil. A su comedia negra protagonizada por una excepcional Carey Mulligan le siguió la viral Saltburn, otro libreto original en el que esta vez contó con las habilidades interpretativas de Barry Keoghan, Elordi y Rosamund Pike como trío protagonista. Eso sí, las tres-incluyendo Cumbres Borrascosas-están auspiciadas por el apoyo como productora ejecutiva de Margot Robbie, gracias a su sello LuckyChap Entertainment.

Por ello, no es de extrañar que su gran valedora en Hollywood sepa a ciencia cierta, los grandes deseos que la cineasta británica tiene para con el material de Brontë. Aunque claro está, a juzgar por el tráiler y por ese deseo de ser el nuevo melodrama romántico de la generación Z, no parece que esta vaya a ser una versión tradicionalmente fidedigna. De hecho, la elección en el apartado fotográfico de Linus Sandgren, ganador del Oscar por La la land, supone toda una declaración de intenciones en esa concepción de cine espectacular. Por otro lado y como claro ejercicio de posmodernidad, la banda sonora original del proyecto corre a cargo de la cantante Charlie XCX.

‘Cumbres Borrascosas’: ¿un nuevo éxito para Margot Robbie?

Cumbres Borrascosas cuenta con la imagen de Margot Robbie y Jacob Elordi como tótems estelares. Pero igualmente, su casting secundario se conforma con otras figuras reconocibles dentro de la industria. Desde la nominada al Oscar por La ballena, Hong Chau, pasando por la irlandesa Alison Oliver, hasta la presencia de Owen Cooper, conocido por su rol protagónico en la serie Adolescencia.

Hace escasas horas, en una entrevista reciente para la versión británica de Vogue, Robbie expresó el entusiasmo comercial que Fenell tiene con el tercer largometraje de su carrera:

«En una de nuestras primeras conversaciones sobre esta película, le pregunté a Emerald cuál era el resultado de sus sueños. Ella dijo ‘quiero que este sea el Titanic de esta generación (…) Quiero que sea eso’. Su esperanza que es las mujeres vayan a verla con 10 de sus amigas. Y creo que va a ser una película increíble para una cita».

El futuro de Robbie y Elordi

Tras el fracaso económico de Un gran viaje atrevido y maravilloso, Robbie planea volver a conquistar la taquilla con Cumbres Borrascosas. En 2027, la dos veces nominada al premio de la Academia protagonizará el remake de Tim Burton, El ataque de la mujer de 50 pies. Elordi por su parte, aparecerá en la tercera temporada de Euphoria y en el regreso de Ridley Scott a la ciencia ficción, The Dog Stars.

Cumbres Borrascosas llegará a los cines el 13 de febrero de 2026.