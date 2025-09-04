Tráiler de ‘Cumbres Borrascosas’: Margot Robbie y Jacob Elordi inundarán los cines de pura pasión

Tres años después de la polémica Saltburn, la directora Emerald Fennell y Jacob Elordi se han unido para adaptar una de las obras románticas clave de la literatura. Cumbres Borrascosas juntará por primera vez a la estrella de Euphoria con Margot Robbie, quien además de protagonizar el relato escrito por Emily Brontë, produce con Warner Bros. a través de su sello LuckyChap Entertainment. La reunión cinematográfica es una de las más estimulantes en los futuros estrenos del 2026 y ahora, desde la major han publicado un primer tráiler anunciando su estreno para el Día de San Valentín y compartiendo la primera y apasionada aproximación moderna de la tragedia gótica de Brontë.

El proyecto despertó un interés singular desde su nacimiento. Tras ganar el Oscar al mejor guion original con Una joven prometedora y conquistar el streaming dominando la conversación en internet con Saltburn, la cineasta británica volvía a contar con el reclamo juvenil del intérprete de ascendencia vasca para versionar Cumbres Borrascosas, teniendo de nuevo como principal valedora a una Margot Robbie que ya había producido sus dos anteriores trabajos. La llamada al éxito es tan clarividente que pronto hubo una gran puja económica entre las grandes distribuidoras del mercado. Entre ellas Netflix, cuya apuesta podría haber sido incluso más gigantesca en lo económico, pero con el hándicap de no pasar por el patio de butacas. Y claro, vista la apabullante factura técnica y visual mostrada en este adelanto promocional, ni Fennell ni la actriz australiana querían renunciar a la siempre estimulante proyección en la gran pantalla.

‘Cumbres Borrascosas’: Margot Robbie

Como todo proyecto de tal envergadura, Cumbres borrascosas desató cierta controversia con el fichaje de Elordi para dar vida a Heathcliff, el antihéroe romántico que según las palabras empleadas por Brontë en la novela, se sugiere que no es blanco. Aunque desde que se comenzó a versionar audiovisualmente la obra, la mayoría de actores que han interpretado el rol han sido caucásicos (Ralph Fiennes, Timothy Dalton y Tom Hardy). Por ello en las redes sociales se manifestó cierto descontento, expresando que quizás este era el mejor momento para haber escogido a una figura negra para el papel. Cuestión que abordó el propio director de casting de la cinta, Kharmel Cochrane, en abril durante una sesión de preguntas y respuestas en el Festival de Cine Sands de Escocia:

«Sin duda, algunos fans de la literatura inglesa no estarán contentos (…) No es necesario ser precisos. Es sólo un libro. No está basado en la vida real. Es puro arte».

Ambos actores tienen agendas realmente abultadas, incluyendo las respectivas campañas promocionales de sus trabajos próximos. Elordi hace nada se encontraba en el Festival de Venecia presentando el Frankenstein de Guillermo del Toro, mientras que Robbie estrenará en pocos días Un gran viaje atrevido y maravilloso, un drama romántico en el que comparte protagonismo con Colin Farrell.

Me vuelves loco. #CumbresBorrascosasLaPelicula llega a los cines por San Valentín. pic.twitter.com/VW8G1Rmobw — Warner Bros. España (@WarnerBrosSpain) September 3, 2025

El adelanto se siente como una versión modernizada del clásico relato, sobre todo por la canción original en la que se apoya, compuesta e interpretada por la estrella pop, Charli XCX.

¿Cuándo se estrena oficialmente?

Con un guion adaptado por la propia Fennell, no tendremos que esperar demasiado para ver en Cumbres Borrascosas, el tórrido amor trágico de Margot Robbie y Elordi. La cinta llegará a los cines españoles el próximo 13 de febrero de 2026.