Margot Robbie todavía no entiende por qué la gente odia esta película de su filmografía

Nominada a dos premios de la Academia y con la repercusión mediática de ser la figura femenina de Hollywood más reconocible, incluso Margot Robbie tiene que enfrentarse a fracasos dentro de la industria. Una parte menos cálida del negocio del séptimo arte y que viene, por así decirlo, implícito dentro del propio riesgo creativo y algo que la propia actriz australiana también tiene presente en su posición de productora ejecutiva con su sello LuckyChap Entertainment. Pero a pesar de esa aceptación, ni siquiera la autocrítica puede justificar la incomprensión de la intérprete hacia ciertos productos audiovisuales fallidos. Y hay uno de ellos que todavía parece no poder quitarse de la cabeza: Babylon.

Como bien explicaba en su última entrevista, la estrella todavía se encuentra un tanto desconcertada por la recepción de la cinta dirigida por Damien Chazelle. Tras su estreno, el rechazo no fue sólo una negativa del público, pues tanto la crítica especializada como figuras de la talla de Paul Schrader se despacharon a gusto con el ejercicio de metacine que narraba el surgimiento de la meca del cine en los años 30. Por supuesto, Babylon fue un fracaso comercial severo. Con un presupuesto de 80 millones de dólares, el filme terminó recaudando unos 63 millones de dólares en todo el mundo y acabó quedando fuera de la temporada de premios. Con el tiempo, la película ha ido obteniendo a través de las redes sociales un cierto aroma de «título incomprendido» y no son pocos los que la definen como uno de esos largometrajes incomprendidos de nuestro tiempo, pronosticando un futuro donde la obra de Chazelle será analizada bajo una mirada recíprocamente cálida.

«No entiendo por qué la gente la odió»

Sin entrar en una valoración a futuro donde se termine tildando a Babylon de obra maestra, Margot Robbie salió a defender el proyecto no desde esa perspectiva intelectualmente superior que atribuye la incomprensión general de una obra para defenderla, sino desde la sincera humildad del que vive ese rechazo y no entiende el odio vertido hacia su desempeño en el marco popular.

Por otro lado, Robbie no se encuentra tampoco sola en la defensa de la película. En internet, Babylon lleva desde su propio rechazo por la Academia, adquiriendo un cierto regusto a cinta de culto que puede apreciarse en su nota media de 6,9 sobre 10 de los usuarios de Filmaffinity. La cual contrasta severamente con el rechazo casi sistemático de la prensa especializada.

La reivindicación en forma un poco de reflexión por parte de la actriz llegó mediante una reciente charla en el podcast Talking Pictures en TK. Allí, la protagonista de Yo, Tonya verbalizó que todavía no comprende por qué el trabajo de Chazelle fue recibido con tanta hostilidad.

«Me encanta, pero tampoco lo entiendo. Sé que soy parcial porque soy muy cercana al proyecto y obviamente creo en él, pero todavía no puedo entender por qué la gente la odió», planteaba la artista. Una reflexión que seguidamente desarrolló con la comparación de otra historia que en su momento no fue correspondido en la cartelera: «Me pregunto si en 20 años la gente va a decir ‘Espera, ¿a Babylon no le fue bien en su momento? Como cuando escuchas que Cadena perpetua fue un fracaso en su momento y piensas ‘¿Cómo es posible?’».

La protagonista no es la única responsable del largometraje que la defiende con orgullo, pues el propio Chazelle le contó a Insider su satisfacción por el trabajo realizado. «Es bueno tener algo que estimule la conversación y el debate y muchas opiniones acérrimas de ambos lados. Todos sabíamos que la película iba a causar recuelo y enfadar a algunas personas, y creo que eso es bueno. Más películas deberían hacer eso», manifestaba el ganador al Oscar por La La Land.

Ambientada en Los Ángeles durante los años 20, Babylon se centra en la ambición y los excesos que recorren la vida de múltiples personajes en una época de pura decadencia antes del surgimiento de Hollywood tal y como lo conocemos. Está disponible en las plataformas de streaming de Netflix y Movistar +.

El futuro inmediato de Margot Robbie

Después de una pequeña pausa en su carrera tras el fenómeno de Barbie, Margot Robbie regresará a la gran pantalla en 2025 con A Big Bold Beautiful Journey. Un drama dirigido por Kogonada ( Despidiendo a Yang) y en el que comparte elenco con figuras de la talla de Colin Farrell y Phoebe Waller-Bridge.

Pero en realidad, la ficción más ambiciosa de su futuro fílmico pasa por 2026. Año en el que adaptará bajo las órdenes de Emerald Fenell, la reconocida novela ‘Cumbres Borrascosas’ junto a Jacob Elordi.