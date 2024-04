Paramount le da una segunda oportunidad a Damien Chazelle: dirigirá un drama carcelario

No es fácil remontar una carrera que ha nacido a partir de un gran éxito. Situación que sucede en cualquier disciplina y que se ha visto en múltiples ocasiones en el séptimo arte. Este no es exactamente el caso de Damien Chazelle, aunque lo cierto es que al cineasta le ha pesado ser el nombre detrás de una segundo trabajo tan llamativo Whiplash, pero sobre todo, le ha lastrado haber sido importante de un fenómeno como La la land. Una carrera meteórica que perdió gran parte de su fuerza con la incomprendida First Man y que se desplomó a nivel económico con el fracaso de Babylon. Un ejercicio de metacine lleno de excesos que tiempo después, parece haber convencido a un amplio sector del público, más allá de haber costado 110 millones de dólares y recaudar sólo 63 millones de dólares. Unas cifras terribles que no parecen haber diezmado (no del todo) la confianza de Paramount Pictures, quien producirá un nuevo título del realizador.

Todavía sin título, el proyecto se anunció ayer en una de las jornadas de la CinemaCon. Tampoco se mencionó ni su trama, ni su reparto, pero se espera que esta nueva historia se desarrolle en una cárcel. El filme marcará el sexto largometraje de su carrera y llegará a los cines en 2025. Olivia Hamilton producirá bajo su marca Wild Chickens Productions, quien firmó un acuerdo con la major después de estrenar la cinta protagonizada por Margot Robbie y Brad Pitt.

Lo próximo de Chazelle: un presupuesto menor

Aún con la confianza puesta en el director, lo que está bastante claro es que en esta ocasión, Chazelle no manejará ya el presupuesto que Paramount le ofreció para Babylon. El pasado año, en una entrevista para el podcast Talking Pictures de TCM, el de Providence mostró su preocupación por los problemas de financiación que podría encontrar en el futuro, tras el fracaso de su anterior filme: «Intentas que lo que estás haciendo creativamente no tenga ese efecto, pero en algún nivel, no puedo evitarlo. ¿Tal vez eso esté bien? Tengo una opinión muy mixta al respecto. Quién sabe. Tal vez no pueda hacer esta. No tengo ni idea. Tendremos que esperar y ver». Por suerte, la productora ha vuelto a confiar en Chazelle como cineasta.

Por otro lado, cabe destacar que el realizador y el sello cinematográfico seguían colaborando, ya que este se ha encargado de supervisar como productor Heart of the Beast, la nueva película de David Ayer para la compañía. Lo último que ha dirigido detrás de las cámaras es un anuncio y un cortometraje para Louis Vuitton, con Bradley Cooper.

¿Por qué no funcionó ‘Babylon’ en la taquilla?

Un cineasta reconocido por el gran público gracias a La la land y un reparto comandado por Margot Robbie y Brad Pitt. Todavía a día de hoy, muchos se preguntan qué es lo que falló para que Babylon terminase siendo un desastre en la taquilla. Bueno, hay varias motivos al respecto y quizás, la suma de todos ellos sea la respuesta y no tanto una única explicación aislada.

Para empezar, la película coincidió con el estreno de Avatar: El sentido del agua. Una producción que se llevó la mayoría de los pases comerciales de esas semanas. 2.300 millones de dólares de recaudación que la convirtieron en la tercera película más taquillera de la historia del celuloide. Si a esto le sumas que la población ya no acude de forma reiterada a los cines, tiene su lógica que en el momento del estreno del filme de Chazelle, no existiese una necesidad imperiosa de acudir a las salas. Como añadido, justo en la fecha de su estreno, Estados Unidos sufrió una gran tormenta que paralizó varios de sus estados. Así que la mala suerte y el cambio de paradigma en el consumo audiovisual, también tiene su hueco en la explicación del fracaso. Oppenhiemer y Barbie han sido dos ejemplos recientes, dos propuestas que sirven como excepciones de la norma, ya que hoy en día es complicado que historias originales alejadas de las franquicias consigan brillar tanto en la cartelera mundial.

El título de 2022, está ambientado en Los Ángeles de los años 20 como una radiografía de la ambición y los excesos desmesurados que recorren el ascenso y caída de los múltiples personajes, durante una época de desenfreno y depravación antes del nacimiento del propio Hollywood. Desde que se proyectase por primera vez en los patios de butacas, Babylon encontró numerosos detractores. A pesar de ello, el tiempo la ha terminado poniendo en su lugar y hoy, tiene una amplia cantidad de defensores que reivindican su buen hacer en las redes. Dura alrededor de tres horas y está disponible bajo suscripción en Amazon Prime Video.