La nueva película de ‘Nosferatu’ genera expectación en la CinemaCon de Las Vegas

La nueva película de Nosferatu es sin duda, la cinta de terror más esperada por los fanáticos del género. Algo que no debería extrañarnos, ya que la original es uno de los relatos cinematográficos más influyentes de la historia del celuloide y también, porque los nombres detrás del proyecto auguran cierta calidad, personalidad y buen hacer autoral. Y es que parece que un remake de la obra de Murnau sólo podía pasar por las manos del nuevo director emergente del género, Robert Eggers. El cineasta de La bruja y El faro ha presentado el primer avance en la CinemaCon de Las Vegas de forma exclusiva, sin que de momento se haya publicado en redes. El resultado fue una reacción positiva de los asistentes que han destacado su brutalidad, fotografía y una banda sonora realmente escalofriante.

Esta es la segunda colaboración de Eggers con Focus Features, tras el fracaso económico que supuso para la compañía El hombre del norte. Su presidente, Peter Kujawski, aseguró que definitivamente no iba a ser igual que «el Nosferatu que todos conocemos». Algo palpable en el metraje exhibido en el evento. Según los que pudieron verlo, el adelanto de la historia de la nueva película de Nosferatu fue atrevido e intenso, como cualquier anterior filme que haya hecho su autor. Además, también se señalaron algunas escalofriantes secuencias en blanco y negro, la decapitación de una paloma de un mordisco, cientos de ratas circulando por las calles y una partitura musical magnífica.

En el evento, Focus Features también compartió imágenes de sus próximos títulos. El biopic musical de Amy Winehouse, Back to Black y la esperada The Bikeriders de Jeff Nichols.

Aparte de su herencia mitológica, lo cierto es que la nueva película de Nosferatu tiene además un reparto envidiable. Con Bill Skarsgård en el papel del conde Orlok y Lily-Rose Depp interpretando a su interés amoroso, Ellen Hutter. Completando el elenco, tenemos a Nicholas Hoult, Willem Dafoe, Emma Corrin, Aaron Taylor-johnson, Simon McBurney, Ralph Ineson y Paul A. Maynard. La descripción oficial del largometraje es la siguiente: «Nosferatu de Robert Eggers es una historia gótica de obsesión entre una joven atormentada y el aterrador vampiro enamorado de ella, causando un horror indescriptible a su paso».

Eggers lleva mucho tiempo intentando adaptar un remake del trabajo Murnau, definiéndolo como uno de los objetivos de su vida. Misión que a todas luces ha sido muy complicada, debido a los cambios en el reparto, que llevaron a que inicialmente Harry Styles y Anya Taylor-Joy iban a ser los protagonistas. Al mismo tiempo, el director le confesó a IndieWire que la cinta se había «desmoronado dos veces» antes de entrar en producción, retrasándose dos veces por la pandemia del COVID-19 y la complicada realización de El hombre del norte.

«Estoy muy feliz de haber hecho The Northman primero y de haber aprendido lo que aprendí . Cuando pienso en el plan de producción de Nosferatu que teníamos la primera vez, estoy seguro de que alguna menta lo habría sacado de mi trasero, pero es difícil no imaginar que fue un fracaso», le contó Eggers a Empire el año pasado. El norteamericano explicó que fue un rodaje difícil y que secuencias como la del navío de la Demeter se habían complicado hasta límites insospechados que le llevaron a estar trabando los últimos días en el barco con marineros rusos.

Nosferatu llegará a los cines el próximo día del 25 de diciembre de 2024. Una fecha navideña atípica para un filme de terror tan descomunal.

Ya lo hemos visto en imágenes, pero la transformación de Bill Skarsgård es uno de los grandes reclamos de la nueva película de Nosferatu. En la charla con el mismo medio, Eggers alabó la interpretación del actor sueco, hasta el punto que cree que no tendrá el reconocimiento que se merece, debido a las prótesis y a la ausencia total de su imagen como intérprete en la pantalla: «Bill se ha transformado tanto que temo que no reciba el crédito que se merece porque simplemente…no está ahí. Tenía ganas de honrar a quienes lo habían precedido. Es todo muy sutil. Pero creo que lo principal es que es aún más un vampiro popular».

New look at Nicholas Hoult in Robert Eggers’ ‘NOSFERATU.’ pic.twitter.com/ZA8MTSmCaV

