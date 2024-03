Primer tráiler de ‘El cuervo’ de Bill Skarsgård: Una revisión que apuesta por la acción

Después de sus polémicas primeras imágenes, Lionsgate ha lanzado el tráiler de El cuervo. El remake del clásico gótico muestra su primer adelanto, dejando clara una cosa: Esta revisión apuesta por la acción sin ataduras, frente al juego de luces y sombras que proponía su antecesora, estrenada 30 años antes.

A pesar de que en estos instantes se observe con cierta tendencia al practicismo, la realidad es que el proyecto para devolver a El cuervo a la pantalla grande ha dado grandes bandazos, como si por su propio misticismo, su historia estuviese maldita. Por los intentos de revisionado han pasado varios actores, desde Mark Wahlberg a Jason Momoa, a lo largo de más de una década, el proyecto ha intentado salir a flote. Incluso se rumoreo que Alexander Skarsgård había estado entre los candidatos durante el 2013. Sea como fuere, lo cierto es que ahora es su hermano el que ha heredado el papel con el que Brandon Lee perdió la vida. Sin embargo, el compromiso de la productora con el remake es tal que prefirió posponer el spin-off de una de sus últimas franquicias insignia, Ballerina. La major intercambió las fechas de estreno de la entrega del universo de John Wick por el regreso del héroe inmortal, con lo que no era tan extraño que lanzasen un primer tráiler, recibido con cierta frialdad por los fans de la propuesta original.

Junto a Skarsgård, la nueva adaptación del cómic homónimo de James o’Barr nos trae a la cantante FKA twigs, como la prometida de Draven Shelley, Danny Huston e Isabella Wei. Como director tenemos a Rupert Sanders, el hombre que en su momento nos trajo la cinta Blancanieves y la leyenda del cazador, el live action de Ghost in the Shell y que en 2021, dirigió algunos capítulos de la serie de Apple TV +, Fundación. Sanders ha dirigido a partir de un guion escrito por Zach Baylin, Kevin Cornish, Cliff Dorfman, Alex Tse, Jesse Wigutow y William Schneider. Una ristra de nombres algo anodina, pero que responde a cierto sentido si tenemos en cuenta la cantidad de tiempo y de cambios que se han asumido en torno a la consecución de la historia. Que tantos nombres aparezcan en los créditos del libreto no suele ser una buena noticia para la factura final de este tipo de productos audiovisuales, no obstante habrá que esperar hasta su estreno, programado para el próximo mes de junio.

La tragedia tras ‘El cuervo’

Hace un par de años, la tragedia de la muerte de la directora de fotografía Halyna Hutchinson durante el rodaje de Rust, revivió el recordatorio sobre cómo fue otra de las muertes más traumáticas que se han vivido en un set de rodaje. Después de recibir un disparo mortal con una pistola de atrezo y unas cifras muy bajas en la taquilla, El cuervo de Brandon Lee se convirtió en un clásico de culto gracias en parte, a su leyenda negra. La idea de un remake fue contemplado por los directores como algo plausible, dadas las circunstancias que habían rodeado al proyecto. La mala suerte se cebó con el proyecto durante mucho tiempo, pero ahora por fin se materializa lo que a todas luces es un remake que no sabemos muy bien cómo saldrá.

Una apuesta por la acción

El filme original de Alex Proyas apostó por el terreno gótico, jugando entre las luces y sombras de los espacios y con una estética francamente cuidada. Ahora, el trabajo de Sanders quiere recuperar el romanticismo temático del original, sólo que con una apuesta actualizada en la que el protagonista en vez de lucir como un hombre salido de una tumba, parece un trapero de la música urbana, luciendo incluso un mullet y tatuajes a diestro y siniestro. Un lucimiento que ha llevado a que muchos usuarios de las redes comparen esta actualización con la que se dio en su momento, al aparecer Jared Leto siendo el nuevo Joker tras el oscarizado Heath Ledger. Unas decisiones estilísticas que ya parten con la desventaja de unos ganas recelosos de cambios y gran admiradores del legado de Lee.

Más allá de la estética del nuevo héroe, el tráiler indica una apuesta total por la acción al más puro estilo John Wick, eso sí, sin cortarse ni un pelo con la sangre. Habrá que esperar para conocer más avances y en el desarrollo de las primeras críticas, pero por el momento tanto sus imágenes promocionales, como su desarrollo en movimiento parten con la desventaja de haber dejado muy fríos a los fans.

Por otra parte, no será el único remake del año que protagonice Skarsgård. El actor sueco de 33 años estará presente en Nosferatu, la nueva visión del clásico vampírico de Murnau en el que el actor interpretará al Conde Orlok. Esta, llegará a los cines el próximo 25 de diciembre.