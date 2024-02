De Brandon Lee a Bill Skarsgård: ¿Por qué no convence la nueva imagen de ‘El cuervo’?

Los remakes y reboots están a la orden del día en el panorama audiovisual, por más que la industria haya demostrado que se pueden conseguir grandes taquillazos a partir de guiones originales, como es el caso de Oppenheimer y Barbie. No es tampoco, algo nuevo en la meca del cine. El arte del reciclaje audiovisual en Hollywood es una máxima que las compañías ejercitan desde que el mismísimo e icónico cartel de letras blancas comenzase a tomar el sol en el Monte Lee. Por ello, no es de extrañar que si la propia Ben-Hur en su momento fue, la revisión de una revisión, ahora El cuervo vaya a tener un nuevo aspecto bajo el rostro del polifacético Bill Skarsgård. No obstante y como con cada cambio, no han sido pocas las voces que han criticado el cambio de apariencia del personaje que originalmente (y de forma trágica) interpretó Brandon Lee. Pero ¿por qué no está gustando la caracterización del nuevo protagonista?

Hace algunas horas, las redes se hacían eco de la primera imagen oficial de Skarsgård como Eric, el justiciero que convirtió en una leyenda del celuloide la imagen de Lee. Evidentemente, una cinta que tiene ya 30 años no va a tener el mismo aspecto que un largometraje filmado en nuestros tiempos y por tanto, precisa de un ajuste al nuevo público, desde algún que otro cambio sobre la trama que versa el cómic original de James O’Barr, hasta el aspecto del gótico antihéroe. Sin embargo, la primera imagen oficial del actor de origen sueco no ha gustado nada a los fans de la historia original. Un descontento que se ha manifestado en las redes y en el que se critica, el abuso en la utilización de los tatuajes como un recurso estético para expresar la tenebrosidad que emana del resucitado. De hecho, no han sido pocos los que han comparado este cambio y transformación con lo que pudo vivirse en 2015 al ver por primera vez al Joker de Jared Leto. Los fans de DC venían de disfrutar de las interpretaciones magistrales de Jack Nicholson en 1989 y de Heath Ledger en 2008, con lo que el bajón de ver a una versión del personaje que intentaba expresar su locura a través de unos tatuajes y estética rocambolesca, terminó siendo paradójicamente bastante naif.

Una producción muy complicada

Confeccionar un remake de El cuervo no ha sido una tarea sencilla. El proyecto ha vivido un proceso infernal por el cual han tenido que pasar 15 años, con numerosos cambios. Una de ellos, llevó a rodar incluso con Jason Momoa. El título original interpretado por Brandon Lee recaudó casi 100 millones de dólares en todo el mundo, bajo un presupuesto de 15 millones, por lo que Dimensión Films y Miramax se apresuraron bastante en iniciar una franquicia de películas. Ninguna de las secuelas logró funcionar, por lo que acometer un reinicio era el camino más común.

Más de una década después la película no sólo ya está rodada, sino que podrá verse este 2024, presumiblemente en junio, aunque todavía no existe una fecha programada oficial para que el filme llegue a las salas de cine españolas. Ese sentimiento de recta final puede apreciarse en las palabras el año pasado del productor Sam Pressman: “El Cuervo ha sido una parte central e integral de nuestra compañía y estoy realmente orgulloso del progreso y el trabajo que se ha hecho. Pienso que la película va a sorprender a la gente”. Pressman también matizó que este no tendría por qué ser un regreso únicamente singular, ya que el universo creado por O’Barr tiene opciones de convertirse en un universo expandido. Aunque también quiso dejar claro que esto, no tendría nada que ver con el Universo Cinematográfico de Marvel:

“Finalmente estamos en un punto en el que realmente podemos explorar esas otras vías porque es una propiedad única en el sentido de que no es una película de estudio, no es una película de Marvel, es una especie de película anti-Marvel”.

Brandon Lee: Una tragedia fílmica

Parte de que El cuervo se haya convertido en una película de culto la tiene el propio Brandon Lee. El hijo de Bruce Lee falleció durante el rodaje, cuando el actor Michael Massee le disparó durante una escena. El equipo de rodaje se pensó que el protagonista estaba gastándoles una broma, pero desgraciadamente todo fue fruto de una pistola mal cargada que se suponía, debía ser de fogueo.

Un tragedia que irónicamente se entremezclaba con la mística del propio largometraje y de varias teorías conspiranóicas sobre la leyenda negra en torno a la figura del patriarca de las artes marciales y de su familia.

El cuervo cuenta la historia de Eric Draven y Shelly Webster, dos enamorados que apunto de casarse, son asesinados brutalmente por una banda criminal. Un año después, un cuervo devuelve a la vida a Eric y este, regresa a la Tierra para cobrarse su venganza. Además de Skarsgård como sustituto de Brandon Lee, la cinta contará con la cantante FKA Twigs en el papel de Shelly. Danny Huston, Isabella Wei, David Bowles y Paul A. Maynard completan el elenco principal. Está dirigida por Rupert Sanders (Ghost in the Shell y Blancanieves y la leyenda del cazador)