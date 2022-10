El remake de ‘El cuervo’ con Bill Skarsgård ya ha terminado su rodaje

Después de varias idas y venidas con un regreso de El cuervo, finalmente el remake se ha terminado de rodar en la República Checa. La noticia proviene de The Prague Reporter, el medio nacional que se publica en el que ha sido el hogar de la producción durante el último mes y medio.

EL rodaje también se ha producido en la sala de conciertos Rudolfinum y en los estudios Penzing Studios en las afueras de Munich para todas esas escenas que necesitan un buen número de efectos especiales. Estará dirigida por Rupert Sanders y beberá directamente del clásico de culto que dirigió Alex Proyas en 1994. Ambas parten del cómic original dibujado por James O’Barr a finales de la década de los 80. El cuervo es una historia de venganza protagonizada por Eric Draven, un hombre cuya vida es injusta y salvajemente arrebatada por un grupo de atacantes. Un cuervo ve el cuerpo sin vida del hombre y lo resucita, dándole el regalo de una nueva vida para proteger a los inocentes y vengarse de aquellos que le causaron daño.

El nuevo reparto cuenta con Bill Skarsgård en el papel de Draven y a Danny Huston y la cantante FK Twigs completando el reparto principal. El nominado a mejor guion Zach Baylin (King Richard) ha escrito la historia y Molly Hassell, Victo Hadida, John Jencks y Edward R. Pressman ejercen de como productores de ejecutivos. El filme de Proyas se convirtió en un título de culto después de la devastadora y desgraciada historia de la muerte de Brandon Lee. El hijo de Bruce Lee, murió después de recibir varios disparos en una escena con balas de fogueo. Un proyectil real se coló en el arma y cuando los miembros del equipo se dieron cuenta de que Lee no estaba fingiendo fue demasiado tarde. Una tragedia que recordó recientemente debido a la también fallecida Haylana Hutchins.

Rupert Sanders es conocido por haber dirigido Blancanieves y la leyenda del cazador, el live action de Ghost in the Shell y un capítulo de la serie Fundación. Después de casi 30 años, el público está ansioso por ver una versión renovada en cines. Con el rodaje terminado, ya se puede asegurar con total rotundidad que El cuervo llegará a las salas en 2023, aunque todavía no hay ninguna fecha de estreno fijada por parte de Sony Pictures Entertainment, la distribuidora del filme.