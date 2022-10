Bill Skarsgård y Lily-Rose Depp estarán en la nueva ‘Nosferatu’ de Robert Eggers

A pesar que The northman fuese un absoluto fracaso comercial, Robert Eggers aún tiene el beneplácito de la industria. No es para menos, dado que a su corta carrera, el director todavía mantiene el gran recuerdo de La bruja, su ópera prima y El faro, una locura con unos Willem Dafoe y Robert Pattinson fantásticos. Rodar un remake de Nosferatu siempre ha estado en la mente de Eggers y hasta hace algunos meses, se manejaron nombres como Harry Styles o su actriz fetiche Anya Taylor-Joy. Sin embargo, por fin sabemos que Bill Skarsgård y Lily-Rose Depp son los dos primeros fichajes que estarán en esta nueva versión del príncipe de las tinieblas.

Según Deadline, se espera que la película sea producida por Focus Features, el mismo estudio de su anterior película. La elección de Skarsgård parece la idónea, ya que el actor sueco hizo un fantástico trabajo siendo el terrorífico payaso en el remake de It. Sin haber confirmado el papel que interpretará, podemos deducir que tiene todas las papeletas para asumir el rol del conde Orlok. Personaje que en su momento dio vida Max Schreck en la cinta homónima de Murnau y Dafoe en La sombra del vampiro, filmada bajo la mirada de Elias Merhige. Por otro lado, la hija del actor Johnny Depp, Lily-Rose será la joven con la que el rey vampiro está obsesionado.

No se han desvelado os detalles de la trama, pero según los informes se espera que Eggers se acerque bastante al clásico original, rodando en Alemania y recreando el terror del deseo y la obsesión como sólo un cineasta como él es capaz de hacer. La película de la que parte, rodada en 1922, fue una adaptación no autorizada de la novela Drácula de Bram Stoker, de la que sí que pudo obtener dicha licencia, el proyecto de Francis Ford Coppola en 1992. A pesar de las demandas y la destrucción de cientos de copias de Nosferatu, el título sobrevivió como si se tratase del propio príncipe de la noche y hoy en día, está considerado como una de las mejores películas de terror de todos los tiempos.

Lily-Rose Depp ha participado en varios largometrajes desde su debut en Tusk, la comedia de terror dirigida por Kevin Smith en la que también apareció Johnny Depp. Desde entonces, ha tenido apariciones en historias como The King, Voyagers o Silent Nigth. En el futuro protagonizará la serie The idol, creada por Sam Levinson, la mente detrás de Euphoria y el cantante The Weeknd. A pesar de esta ristra de proyectos, su implicación en esta nueva Nosferatu podría suponer su salto definitivo a la consideración internacional.