La omnipresencia total del cine de superhéroes está fuera de cualquier tipo de debate. Cuando no es Marvel la que articula una nueva pieza de su plan estratégico por fases, es DC y Warner Bros la que reinicia su franquicia de Batman. Prácticamente cada mes hay un estreno superheroico e independiente de su calidad final, terminan casi siempre funcionando bien en taquilla. Este nuevo paradigma de dominio molesta a un sector cinéfilo y a un público masivo que reclama originalidad fuera del cine de viñetas. Pero ¿es la industria la que condiciona la hegemonía de Marvel y DC o es el propio publico el que no apuesta por las propuestas que se alejen de ese marco? El hombre del norte, el último e interesantísimo estreno de Robert Eggers se ha estrellado en la taquilla estrepitosamente contra todo pronóstico, siendo ya varias las producciones diferentes las que naufragan en un mar dominado por multiversos, Vengadores y justicieros con poderes.

A pesar de que las primeras críticas hablaban de un éxito rotundo en la última y más que nunca accesible propuesta de Eggers, ni su historia ni su increíble reparto han logrado atraer a los espectadores, a pesar de contar con una distribución internacional de primer nivel. La cinta que narra el relato de venganza en el que se inspiró Shakespeare para su Hamlet ha llegado a 15 mercados diferentes, con una recaudación total de 3,4 millones según la cuenta de Twitter de DiscussingFilm, unas cifras que prevén un páramo desolador en las próximas semanas, debido a que parece prácticamente imposible salir a flote.

El hombre del norte era la propuesta más grande en la carrera de Eggers, quien hasta entonces, había destacado por manejarse con maestría por largometrajes pequeños (La bruja tenía 4 millones de presupuesto y El Faro, 11). En cambio, la vendetta vikinga de Alexander Skarsgård ha costado en torno a los 100 millones de dólares. Quién iba a decirnos hace algunos años atrás, que una cinta protagonizada por actores de renombre como Nicole Kidman, Ethan Hawke, Anya Taylor-Joy o el propio Skarsgård podría haber funcionado mal en el mercado exhibidor.

Los datos abalan a Disney y Warner Bros respecto a sus dos mayores apuestas del año. The Batman se alzó con 600 millones de dólares y Spider-Man: No way Home se convirtió en plena pandemia en la sexta película que más dinero ha recaudado de la historia. El género no solamente está consolidado desde hace varios años, sino que el público no parece querer ver nada que pueda ser susceptible de no gustarle. El consumo rápido, masivo y masticado es “ir a tiro hecho” y nadie puede culpar a las grandes majors, si cada vez deciden huir a mayor velocidad del riesgo volátil que supone producir historias, como el remake de West side Story de Steven Spielberg, El último duelo de Ridley Scott o El callejón de las almas pérdidas de Guillermo del toro.

El hombre del norte se estrenará en España el próximo 22 de abril.