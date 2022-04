Robert Eggers es uno de los cineastas más prometedores de la actualidad. En 2015 sorprendió a medio mundo con su ópera prima, La bruja y, el pasado 2019 formó la espectacular dupla actoral de Robert Pattinson y Willem Dafoe en El faro. De esta forma, con tan sólo dos largometrajes se ha convertido en la esperanza del cine del terror, aunque su última película indague más en la épica y la venganza vikinga. El hombre del norte ha recibido ya las primeras impresiones de los críticos internacionales que han podido verla y el resultado, parece inmejorable.

El hombre del norte está basada en el cuento popular escandinavo que inspiró el Hamlet de Shakespeare. Partiendo se esa base, podemos entender que el cineasta ha creado una historia de venganza bajo un presupuesto de unos 90 millones de dólares, su producción más grande hasta la fecha. Dicho esto, podría parecer que al igual que le ha sucedido a otros directores, Eggers podría manejarse mejor en historias más reducidas y con menos reparto, pero lo cierto es que según la opinión de algunos críticos, la cinta cumple con todo lo que promete. El propio David Ehlrich, jefe de críticos de Indiewire ha remarcado esa premisa: “Todo lo que necesitas saber sobre El hombre del norte, una película de venganza vikinga de 90 millones dirigida por Robert Egger, es que cada momento se siente como una película de venganza vikinga de 90 miillones dirigida por Robert Eggers”.

La mayor parte de la prensa especializada ha alabado además el papel del elenco, sobre todo de su protagonista Alexander Skarsgård y Nicole Kidman. “Definitivamente no podrás apartar la vista de esta historia de venganza empapada de sangre. Alexander Skarsgård es una bestia feroz en todo momento. Nicole Kidman tiene un par de escenas que me impactaron”, apuntaba Erik Davis del medio Fandango. Sin embargo, no sólo a los críticos les ha entusiasmado, ya que el director de cine ganador del Oscar Alfonso Cuarón le dijo a The New Yorker que durante el visionado de El hombre del norte no podía sentir estar ahí “respirando con esos actores”.

The Northman is spectacular. It’s surprisingly Eggers’ most accessible film, but no less immersive in its authentic feel. It’s a gripping revenge story that keeps its hand around your throat & visually stunning. Compelled me to whisper "holy shit!" several times. #TheNorthman pic.twitter.com/5VDbxIqU0s

— Eric Eisenberg (@eeisenberg) April 5, 2022