Laura Matamoros y su ex, Benji Aparicio, confirman por primera vez lo que todos se preguntaban sobre ellos

Laura Matamoros y Benji Aparicio han confirmado por primera vez lo que todo el mundo se está preguntando sobre ellos: no se han dado una tercera oportunidad, no están juntos y no hacen vida de pareja. Tal y como ha explicado la influencer, simplemente han hecho un viaje a Italia para que uno de los dos hijos que tienen en común pueda asistir a un torneo de golf. El pequeño es un gran aficionado a dicho deporte y han considerado que iba a ser bueno para él sentirse respaldado en este momento. «Hemos venido todos a verles y apoyarles… Y yo a aprender, por si me toca un día ser su caddie», ha escrito Laura en un comunicado que ha hecho público a través de su cuenta de Instagram, donde acumula miles de seguidores.

La modelo y el empresario han tenido una relación que ha generado mucha curiosidad en la crónica social. Después de tener a su primer hijo en común se dieron un tiempo, más adelante volvieron, dieron la bienvenida a otro niño y finalmente se separaron de nuevo. Lo mejor de todo esto es que disfrutan de una conexión estupenda, no se han enfrentado en los tribunales, en los medios de comunicación ni se han reprochado nada en público. Esa es la razón por la que no se han pensado dos veces la posibilidad de desplazarse hasta Italia para vivir una aventura que, seguro, no podrán olvidar. «Simplemente son planes familiares que hacemos por nuestros hijos, que es lo más importante que tengo», recalca la ganadora de Gran Hermano VIP.

Como todo el mundo sabe, Laura es hija de Kiko Matamoros, con quien ha tenido una tormentosa historia. La influencer es hija de padres separados y sabe perfectamente lo que se sufre en estos casos, por eso está haciendo todo lo posible para que sus pequeños no tengan ningún problema en este sentido. «Mis padres nunca pudieron hacerlo porque nunca tuvieron buena relación», escribe en su Instagram. Y después añade: «Creo que es bueno que crezcan en un ambiente sano y que vean este tipo de relación».

La valiosa lección de Laura Matamoros

Laura Matamoros saltó a la fama a raíz de su participación en Gran Hermano VIP y con el paso del tiempo empezó a ganar terreno en los medios de comunicación. El público se interesó por ella, comenzó a seguir sus pasos en Instagram y se convirtió en una de las creadoras de contenido más importantes de su generación. No obstante, pronto se dio cuenta de que tenía entre manos un arma de doble filo, así que dio marcha atrás y a partir de ese momento intenta no mostrar ciertos aspectos de su vida, sobre todo cuando se trata de temas que sabe que van a generar debate.

«Dejó de ser para mí lo que fue en un pasado… En el que me daba igual exponer mi vida a cualquier hora y vender una vida que no es que no fuera real… Pero sí era una vida que me tenía absorbida (sólo pensaba en crear contenido, y os aseguro que yo… Con respecto al resto de muchas de mis compañeras, he sido y soy muy natural o más dejada en este aspecto en cuanto a trabajar mi feed o looks o contenido, etc) y creo que en muchas situaciones no sabía discernir entre lo normal y lo que no era normal», explica cuando le preguntan por qué ha cambiado el estilo de sus publicaciones.

La hija de Kiko Matamoros ha aprendido una lección muy valiosa: ahora sabe que, como dice el refrán, «nunca llueve a gusto de todos» y es imposible encontrar un aplauso unánime. Es cierto que durante su etapa en Gran Hermano se convirtió en un personaje muy querido, pero después tomó una serie de decisiones que la separaron de la audiencia y en estos momentos debe tener cuidado antes de abrir ciertas parcelas de su intimidad.

El regreso de Laura Matamoros

Además de resolver las dudas que el público tiene sobre su relación con Benji Aparicio, Laura también ha aclarado si quiere volver a la pequeña pantalla o si, por el contrario, seguirá apartada de los medios durante un tiempo.

«Desde hace más de un año, que salí de Supervivientes, he estado pensando en qué tipo de proyectos me gustaría estar y no ir por inercia en muchos sentidos», ha empezado diciendo, para después entrar en detalles sobre su futuro: «Ahora… Pasado un año y pensando más en mí… Ya no tengo esa vulnerabilidad con la que me he visto esta última vez. Creo que ya es hora de volver». Teniendo en cuenta estas palabras, solamente hace falta esperar para ver si Telecinco vuelve a abrirle las puertas. De momento hay varios realities encima de la mesa, pero su nombre no ha sonado para ninguno de ellos.