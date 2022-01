La idea de una continuación del Joker de Joaquin Phoenix no está descartada, ni por el director Todd Phillips ni por el propio Phoenix, quien confesó hace algunos meses que no paraba de pensar en el papel. Sin embargo, antes de eso el ganador del Oscar tiene la titánica tarea de ser Napoleón en Kitbag, el biopic en el que actualmente trabaja junto a Ridley Scott. Con el misterio en el horizonte, son muchos los rumores que afirman que incluso The Batman allanaría el camino para la introducción del villano en una futura secuela. Un actor que siempre ha sonado para el papel ha sido Willem Dafoe, quien si bien no parece que será nunca el payaso psicópata, tiene una de las mejores ideas que hemos escuchado para Joker 2.

Todo ha sucedido en una entrevista que el actor tuvo con la revista GQ. Confesó en parte que había pasado por su cabeza la posibilidad de interpretar al Joker. Aunque remarcó que no estaba trabajando actualmente en ningún proyecto parecido, Dafoe presentó su particular idea para un Joker 2:

“Hay algo interesante sobre, como, si hubiera un impostor del Joker. Por lo tanto, sería posible no tener un Joker en duelo, sino alguien que dice ser el joker sin ser el Joker. Eso abre la posibilidad de una historia interesante, particularmente si tenías al Joker de Joaquin Phoenix, y luego tenías a alguien que estaba imitando lo que hizo. Fantaseaba con eso”, contaba el veterano actor al medio.

El Joker del director Todd Phillips se inspiró profundamente en cintas como Taxi Driver de Martin Scorsese, llevando al personaje a un terreno de realismo social, influenciado por la alienación de una ciudad corrupta y cruel. Una secuela tiene sentido económicamente hablando para Warner, no obstante todo lo que la rodea son rumores.

Por su parte, Willem Dafoe regresó recientemente a uno de sus icónicos villanos, el Duende Verde. Él fue realmente el auténtico antagonista de Spider-Man: No way home. El actor norteamericano tiene por delante un 2022 movidito, con el estreno en algunos meses de El hombre del norte. Nominado 4 veces al Oscar, a los fans le encantaría verlo como una versión envejecida del Joker o como el impostor que él mismo ha mencionado en su idea.