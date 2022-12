Keanu Reeves revela donde se sitúa cronológicamente ‘Ballerina’ en la franquicia de ‘John Wick’

Ana de Armas parece decidida a convertirse en una auténtica estrella del cine de acción. La actriz de origen cubano brilló en su breve escena en Sin tiempo para morir y después, formó parte de El agente invisible, la producción con mayor presupuesto de la historia de Netflix, donde demostraba una vez más, ser capaz de aguantarle el tipo a estrellas del género como Ryan Gosling y Chris Evans. Hace algunas semanas comenzó en Praga el rodaje de Ballerina, el spin-off de la franquicia John Wick. Sin saber mucho sobre su historia, Keanu Reeves (quien también aparece en el filme, ha revelado dónde se sitúa cronológicamente esta expansión de la franquicia.

La reciente Comic-Con celebrada en Brasil ha traído grandes novedades a los cinéfilos de todo el mundo, sobre todo relacionadas con el género de los superhéroes. Sin embargo, no todo es una cuestión de poderes en el certamen, pero sí que existe una gran presencia de varias sagas como John Wick. Allí, Reeves fue muy claro con Ballerina. “Tiene lugar entre John Wick Capítulo 3 y John Wick Capítulo 4”, le contaba el actor a la prensa. Además, nos proporcionó una breve aproximación a la sinopsis de esta entrega, en la que también estarán otros personajes de la IP, como Lance Reddick (Caronte) e Ian McShane (Winton): “Ella es una mujer que atraviesa circunstancias muy difíciles y que busca venganza. Alguien mató a su padre. ¿Quién podría ser? Ella realmente no sabe lo que pasó. Sólo que alguien entró en la casa y mató a su padre y con única pista es que tiene un tatuaje. Y como sabemos en John Wick, si tienes un tatuaje, algo está pasando”.

No es el único spin-off que Lionsgate prepara de este mundo de mercenarios y asesinos. El próximo año llegará la miniserie The Continental. La ficción se encuentra en plena posproducción y se centrará en la serie de hoteles que alrededor del mundo funcionan como lugares neutrales, donde los asesinos pueden descansar y comer, sin peligro aparente. Aunque como pudimos ver al final de John Wick 2, eso no evita que igualmente sea un lugar conflictivo.

Todavía no se ha establecido una fecha de estreno para Ballerina, pero se espera que llegue a las salas en 2024, ya que John Wick: Capítulo 4 hará lo propio el 24 de marzo de 2023.