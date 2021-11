Hace algunos años supimos que Corin Hardy, el director de La monja preparaba una nueva versión de El cuervo, la mítica cinta en la que Brandon Lee perdió la vida por un disparo accidental. El protagonista de este remake iba a ser Jason Momoa y por la cancelación de la película jamás vimos cómo sería el aspecto del actor de Aquaman como el vengador gótico. Sin embargo, gracias a una filtración, hemos podido ver algunas de las pruebas en set que el hawaiano realizó en la preproducción.

jason mamoa Crow test shoot pic.twitter.com/oN9Qy5uCgS — ScOoT (@WeBuildMechs) November 25, 2021

En las imágenes se puede ver a Momoa con el aspecto del justiciero, adoptando poses parecidas a las que el hijo de Bruce Lee adaptaba en la historia original de 1994 que dirigió Alex Proyas. El aspecto de Momoa no dista mucho del de Lee, pero sí que parece tener cierta influencia del Joker de Joaquin Phoenix. Las imágenes están sacadas de la prueba grabada en el set que se puede ver a continuación:

Hardy no ha perdido la esperanza en algún momento retomar el proyecto cancelado: “Es una historia de la que estoy enamorado y con la que estoy casado y le he dedicado tres años y medio, cuatro años de vida, amor, sudor y lágrimas, y tengo un montón de materiales, así que no sé si algún día…Supongo que no quiero mostrároslo porque todavía creo que habrá un Cuervo en algún momento”. Quizás este tipo filtraciones son las que la producción necesita para reactivarse, auqnue sea por un movimiento fan que reclame la resurrección del proyecto, del mismo modo que los acólitos de Zack Snyder pidieron el montaje del director para La liga de la justicia.

¿Por qué se canceló el proyecto inicialmente?

Los primeros problemas que hubo con el remake del cuervo fueron en sus inicios que la figura del actor, todavía no tenía la presencia de la que hoy consideramos una superestrella. El intérprete se confirmó en 2016, pero no sería hasta 2018, cuando comenzarían hipotéticamente las grabaciones.

Prácticamente un mes antes de que se iniciase el rodaje, tanto Momoa como Corin Hardy abandonaron el proyecto, argumentando diferencias creativas con el productor de Sony, Samuel Hadida. Hoy en día, tanto el director como el protagonista siguen interesados en resucitar al héroe. Quién sabe, igual estas imágenes son material suficiente para que al menos, se vuelvan a iniciar nuevas conversaciones sobre el ansiado remake.