El peso de las expectativas: Directores que todavía no han superado su primer éxito

En la cultura cinematográfica, existe un buen número de directores que triunfaron ya desde su primera película. Un claro ejemplo es Ciudadano Kane de Orson Welles o 12 hombres sin piedad de Sidney Lumet. Después, algunos de ellos han construido sus carreras a través de historias a la altura de las expectativas que generaron con su primer estreno. Pero desgraciadamente, esta es una rara avis cinéfila. Lo habitual es que sea un trabajo muy difícil de remontar un gran triunfo temprano. Estos son algunos de los cineastas que todavía, a día de hoy, no han vuelto a sorprender desde que estrenaron esa película por la que son reconocidos.

Antoine Fuqua

Lo de Fuqua es un caso que sorprende, aunque a día de hoy su figura de productor ayuda en gran medida a que pueda seguir trabajando con actores de primer nivel y teniendo grandes producciones a su cargo. Lo cierto es que hace más de 20 años que este realizador nacido en Pennsylvania no cosecha un título célebre. Hablamos cómo no, de Training Day. En el camino hasta la actualidad, Antoine Fuqua es el responsable de El Rey Arturo, Shooter; El tirador, The equalizer y el remake de Los siete magníficos. Una ristra muy por debajo del producto final protagonizado por Denzel Washington y Ethan Hawke.

Duncan Jones

En 2009, el hijo del cantante David Bowie debutó en la dirección rodando Moon. Una pequeña historia Sci-fi protagonizada por Sam Rockwell que supuso una de las grandes sorpresas del año, llegando a llevarse un premio BAFTA al mejor debut tras las cámaras. La carrera de Jones sin duda, ha ido cuesta abajo. A pesar de que Código fuente consiguiese hacerle mantener el tipo, Warcraft: El Origen y Mudo han terminado por paralizar en seco una trayectoria muy prometedora.

Patty Jenkins

Ahora está muy centrada en la franquicia de Wonder Woman, hasta tal punto que parece haber abandonado Star Wars: Rogue Squadron y el proyecto biopic sobre Cleopatra, pero hace algunos años Patty Jenkins dejó muy buenas sensaciones con Monster. Desde entonces, aparte de formar parte del irregular mundo de DC, tan sólo ha participado en alguna tv Movie y capítulos de series.

Neill Blomkamp

Iba a ser uno de los grandes líderes de la nueva ciencia ficción y por suerte o por fortuna para nosotros, al final ese papel ha caído en las manos de otros directores como Denis Villeneuve y Alex Garland. El caso es que este director sudafricano coronó el terreno del género hasta el punto de estar nominado al Oscar por el guion de Distrito 9. Intentó reformular ese éxito con Elysium y Chappie, pero lo único que se llevó fueron fracasos comerciales. Actualmente rueda la adaptación del videojuego Gran Turismo.

Tony Kaye

El caso de Tony Kaye es realmente curioso, ya que su primera película American History X es un largometraje bastante redondo y más que malograr su filmografía como el resto de directores de esta lista, casi parece haber desistido del mundo de largometraje. En 2006 rodó el documental Lago de fuego, analizando el aborto desde dos puntos de vista El profesor pasó sin pena ni gloria y de hecho, pocos conocen su existencia. En 2023 tiene pendiente el estreno de The Trainer, junto a Bella Thorne, Julia Fox y Stephen Dorff.