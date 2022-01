The equalizer (El protector) fue una película de 2014 basada en la exitosa serie de los 80 titulada El justiciero. Antoine Fuqua la dirigió bajo el protagonismo de Denzel Washington, pero ninguno de los dos tenía la esperanza de que la cinta fuese traer más de una secuela, 4 años después con la misma dupla haciendo equipo. Las críticas fueron mediocres, pero sus resultados en taquilla, 192 millones para un presupuesto de 55 millones de dólares dieron a alas a una secuela, que igualó las mismas las mismas cifras para engrosar las arcas de Columbia Pictures. Washington se encuentra en plena promoción de Macbeth, no obstante parece que arde en deseos de volver con The Equalizer 3, según le contó al medio Collider.

“Han escrito la tercera parte de The Equalizer, así que estoy en la producción. Tengo que ponerme en forma y empezar a golpear a la gente de nuevo”, bromeaba el actor ganador de dos Premios Oscar. Washington continúo en tono jocoso con pasar de una adaptación de Shakespeare a la cinta de acción: Macbeth y luego ir y golpear a algunas personas. No se puede mejorar ¿verdad?”. Dos personas que están dentro del proyecto de The Equalizer 3 le dijeron a TheWrap que la productora estaba en conversaciones para volver a tener a Antoine Fuqua dirigiendo la película, aunque todavía no hay nada oficial.

La popularidad de estas dos primeras entregas, devolvió la idea de crear de nuevo una serie emitida por la CBS, que tenía a Queen Latifah como protagonista. Lo lógico sería pensar que si Wasington repite, el director norteamericano hiciese lo mismo, no obstante si repasamos la agenda que tiene por delante parece complicado que pueda hacerse fácilmente un hueco entre tanto rodaje. Actualmente se encuentra rodando Emancipation, una película sobre la huida de un esclavo protagonizada por Will Smith y la serie sobre el líder Zulú Shaka. El pasado año rodó para Netflix el remake de Culpable y la historia de ciencia ficción Infinite, que fuera de España se estrenó en exclusiva en Paramount +. De cara al futuro, adaptará la obra de Tennessee Williams La gata sobre el tejado de zinc, que ya tuvo una brillante versión en 1958 con Paul Newman y Elizabeth Taylor.

Todavía se desconocen más detalles de la producción y se espera que la productora cierre la incorporación de Fuqua en las próximas semanas.