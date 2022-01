El célebre actor y director estadounidense de origen bahameño Sidney Poitier ha fallecido este viernes a los 94 años de edad, según ha anunciado el ministro de Asuntos Exteriores del país caribeño, Fred Mitchell. Poitier fue el primer actor negro en lograr un Oscar por su interpretación en la película Lilies of the Field (Los lirios del valle, 1963).

Posteriormente en 1965, destacó en la película antibelicista The Bedford Incident junto a Richard Widmark. El resultado de sus logros fue confirmado en 1967 cuando protagonizó tres películas muy bien recibidas: To Sir, With Love, En el calor de la noche, y Adivina quién viene a cenar esta noche.

BREAKING: Beloved Bahamian actor and former ambassador Sir Sidney Poitier has died. He was 94. A Broadway play about the trailblazing career of the visionary actor was announced last month. Sir Sidney’s death was confirmed by Minister of Foreign Affairs Fred Mitchell. pic.twitter.com/WVJFlog3tC — Eyewitness News Bahamas (@ewnewsbahamas) January 7, 2022

Otras interpretaciones alabadas por público y crítica fueron The Bedford Incident (Estado de alarma, 1965), Guess Who’s Comming to Dinner (Adivina quien viene a cenar esta noche, 1967) y In the Heat of the Night (En el calor de la noche, 1967), que supo combinar con su labor de director gracias a la cual se puso al frente de hasta nueve producciones.

En 2002, 38 años después de recibir el Óscar al mejor actor, Poitier fue elegido por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood para recibir el Oscar Honorífico.