Ya hay fecha para el estreno de la película más esperada de Netflix: dicen que es una obra maestra

Hacía mucho que la «gran N roja» no contaba con un cineasta de primer nivel para un título. Y por eso, parece indudable que la versión de Frankenstein que prepara Guillermo del Toro es la película más esperada de Netflix. Entre otras cosas, porque el mexicano ya ha demostrado saber darle una vuelta de tuerca personal a los grandes narrativas literarias, como hizo en 2022 a través de su esplendido Pinocho en stop motion. Pero también, porque para adaptar el clásico de Mary Shelley, del Toro ha creado un reparto inmejorable. No obstante, la espera ha llegado a su fin y la marca liderada por Ted Sarandos ya le ha puesto una fecha de estreno en su calendario.

Sabíamos que llegaría en algún momento de 2025. La película más esperada de del Toro aterrizará en el catálogo de Netflix el 7 de noviembre, coincidiendo con ese periodo estratégico en el que caen la mayoría de proyectos con aspiraciones académicas. De hecho, antes de entrar a formar parte del abanico de contenidos de la plataforma, Frankenstein se preestrenará en el Festival de cine de Venecia. Así, en pocos días conoceremos las primeras impresiones de la crítica especializada, conociendo las posibilidades reales de la cinta para llevarse el Leon de Oro. Eso sí, competirá con duros rivales autorales como Yorgos Lanthimos y Bugonia, Park Chan-wook y No Other Choice, Huérfano de László Nemes y el debut en solitario de Ben Safdie, The Smashing Machine. Netflix también exhibirá en competición oficial otros dos grandes proyectos originales; A house of Dynamite (24 de octubre) de Kathryn Bigelow y Jay Kelly (21 de noviembre) de Noah Baumbach.

‘Frankenstein’: un reparto monstruoso

Partiendo de la reconocida obra de Mary Shelley, Frankenstein o El moderno Prometeo, el ganador de tres premios de la Academia realizará una revisión del otrora relato que todo lector de los grandes clásicos ya conoce. El retrato del cineasta seguirá al Dr. Pretorious, el cual necesita localizar al monstruo de Frankenstein para poder continuar los experimentos de creador. ¿El problema? Se cree que la criatura murió en un incendio casi medio siglo antes.

En este caso, ser la película más esperada de Netflix no reñirá con la idea de poder ver el largometraje en los cines. El estudio californiano pasará la proyección del filme en algunas salas seleccionadas el 24 de octubre.

“My favorite novel in the world is Frankenstein.»— @RealGDT pic.twitter.com/KskxoeHcZL — Netflix Tudum (@NetflixTudum) August 19, 2025

Aparte de la presencia como narrador del responsable de El laberinto del fauno, Frankenstein cuenta con un reparto monstruoso que es en sí mismo, un reclamo viviente para cualquier cinéfilo. Desde la presencia de Jacob Elordi (Euphoria) en la piel de la horripilante criatura, hasta el papel del científico titular encarnado por Oscar Isaac (Ex Machina). Conforman el elenco secundario nombres como Christoph Waltz (Malditos bastardos), Mia Goth (MaXXXine), David Bradley (Harry Potter y la piedra filosofal), Lars Mikkelsen (Sherlock), Felix Kammerer (Sin novedad al frente), charles Dance (Juego de Tronos) y Ralph Ineson (Los 4 Fantásticos: Primeros pasos).

La película más esperada de Netflix

La perspectiva gótica de Guillermo del Toro y el amor que profesa a cada una de sus criaturas, nos dejan entrever que esta versión de Frankenstein será muy especial y que sobre todo, cuidará el apartado del diseño de producción, vestuario y maquillaje como ninguna otra hasta ahora.

The first trailer for Guillermo del Toro’s ‘FRANKENSTEIN’ has been released. Releasing in November on Netflix. pic.twitter.com/c08EviQOkT — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) June 1, 2025

No será por otra parte, la única adaptación del trabajo de Shelley que veamos próximamente en cines. En 2026, Maggie Gyllenhaal dirigirá a Christian Bale y Jessie Buckley en The Bride! el remake de La novia de Frankenstein.