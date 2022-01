La técnica del stop-motion es un proceso por el cual los animadores generan en un objeto inanimado un movimiento, fotograma a fotograma. Albert E. Smith y J. Stuart Blackton son los nombres a los que se atribuye el título de creadores de este particular estilo, sin embargo fueron otros los máximos pioneros que explotaron esta forma de generar la fluidez de movimientos que conocemos en la actualidad. Hoy en día es habitual ver producciones sobre todo de animación que se valen del stop-motion para su desarrollo técnico, artístico y narrativo, pero los primeros coletazos nacieron en la ficción real, con los efectos de George Méliès. En España tenemos el gran ejemplo del turolense Segundo de Chomón.

Sin duda, estamos hablando de uno de los primeros pilares fundamentales de los efectos especiales artesanales. De ello se valieron Willis O´Brien para la King Kong de 1933 y su discípulo Ray Harryhausen con las epopeyas griegas Jason y los argonautas (1963) y Furia de titanes (1981). Se pueden distinguir dos variantes predominantes; La que utiliza objetos moldeables de plastilina (comúnmente denominada Claymation) y la se realiza con objetos rígidos. A pesar de ser un estilo de rodaje altamente costoso de producir por la cantidad de horas que conlleva animar paso a paso a los personajes, la historia del cine reciente nos ha dejado grandes títulos que emplean el Stop-Motion:

‘Pesadilla antes de navidad’

Touchstone (filial de Disney) no ha trabajado en gran medida esta forma artística de trabajar, pero de la mano del imaginario de Tim Burton, crearon un referente que hoy en día todos conocemos. Pesadilla antes de navidad es una modernización del Grinch, con una historia que sirve tanto para ver en Halloween como en fechas navideñas.

‘El alucinante mundo de Norman’

Quizás la compañía Laika sea la empresa que mejor se ha especializado en el stop Motion. De ella nacieron títulos como Kubo y las cuerdas mágicas o The Boxtrools. El alucinante mundo de Norman combina el stop-motion y la animación estereoscópica de 3D. Su productor y animador jefe Travic Knight tiene una particular visión de los productos que hace: “la animación es un medio, no un género”.

‘Isla de perros’

La segunda incursión en este medio de Wes Anderson después de rodar en 2009 Fantástico Sr. Fox. Una de sus particulares narrativas es que sólo entendemos a los animales de esta historia, mientras que los humanos hablan japonés, sin que podamos entender muy bien qué es lo que dicen. Tristan Oliveira, el director de fotografía es el responsable de otros títulos del estudio Laika.