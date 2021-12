No tener proyectos en la agenda puede ser a veces tan malo como tenerlos en exceso. Sobre todo, cuando es imposible cuadrar las fechas de tres superproducciones de tres estudios diferentes. Esto es lo que parece estar sucediéndole a la directora Patty Jenkins con Wonder Woman 3, Rogue Squadron y Cleopatra. La primera es una prioridad en su relación con Warner Bros, ya que la realizadora se puso detrás de las cámaras en las dos anteriores entregas. Lo es en gran parte, por un tema de descarte, pues es la única que no ha sufrido todavía ningún percance en la producción. Rogue Squadron, la historia de Star Wars propiedad de Disney está paralizada hasta nuevo aviso y la Cleopatra de Paramount ha anunciado una nueva directora.

La película sobre la figura histórica tiene un cierto halo de maldición en la industria y es que el proyecto lleva años tanteando a diferentes directores y protagonistas. David Fincher o Ang Lee han sido algunos de los nombres asociados al biopic, al igual que Angelina Jolie estuvo durante muchos años posicionada como protagonista, bajo la producción del ya retirado Scott Rudin. La película original protagonizada por Elizabeth Taylor casi arruina a la Fox, la cual había invertido en 1963 la cantidad de 44 millones de dólares. Para hacernos una idea, con la inflación hoy habría costado 325 millones.

Jenkins seguirá ejerciendo de productora ejecutiva de Cleopatra, pero detrás de las cámaras se sentará Cari Skogland. La canadiense tiene una amplia trayectoria dirigiendo series como Falcon y el Soldado de Invierno, La voz más alta, El cuento de la criada o Penny Dreadful. Sin embargo, no dirige un largometraje desde 50 hombres muertos, estrenada en el 2008. Parece que Gadot se mantendrá en el proyecto, pues está implicada más allá de asumir el rol de la líder egipcia, siendo productora y habiendo participado en el guion.

Paramount no tiene una fecha fijada todavía para Cleopatra, pero el cambio en la dirección podría acelerar el proyecto para comenzar su grabación el próximo año. A la espera de saber qué decisión termina tomando Disney sobre Rogue squadron, la agenda de Jenkins de momento, parece despejada y centrada en la princesa Amazona.