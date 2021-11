Desde que Disney adquiriese Star wars, la compañía ha trabajado en sacarle el máximo jugo a la franquicia. A nivel de historia, cohesión y desarrollo de personajes la última trilogía fue un sonoro desastre. Ninguno de los nuevos personajes, terminó de encajar en el fandom y sus películas no convencieron a nadie. Sin embargo, fuera de la relevancia continuista del legado de Lucas, las dos temporadas de la serie Mandalorian han sido celebradas como una reconquista de la esencia más pura de los conceptos originales de la franquicia, iniciada en 1979. Por otra parte, el spin-off de Rogue One es una de las películas mejor valoradas que se han hecho dentro del inmenso universo que es Star Wars. La siguiente entrega fílmica después del final de la trilogía, iba a ser Rogue Squadron, pero por lo visto, la producción se ha retrasado hasta nuevo aviso.

En teoría y, según varios rumores, el proyecto de Patty Jenkins iba a iniciar su preproducción a finales de este año, para estrenarse en algún punto de 2022. No obstante, fuentes cercanas al proyecto le han trasmitido al medio Collider que existen complicaciones en la programación, debido a que ese inicio a principios del próximo año no es realista, principalmente debido a la agenda filmográfica de Jenkins. La directora está trabajando en el guion de Wonder Woman 3 para Warner Bros y desarrollando la preproducción del biopic de Cleopatra, dos largometrajes protagonizados por Gal Gadot. Ambas superproducciones deben terminarse hasta que Jenkins pueda asumir los mandos de Rogue Squadron, dadas las dimensiones que incompatibilizan liderar alguno de estos largometrajes a la vez.

El argumento del nuevo spin-off permanece en la sombra. Lo única aproximación que hemos podido conocer fueron las palabras de la cineasta, señalando que Rogue Squadron presentaría a una nueva generación de pilotos de cazas estelares que llevarán la saga a “la era futura de la galaxia”. Unas declaraciones que al menos, sitúan cronológicamente esta historia después de la última trilogía.

La propia Jenkins ha asegurado que está utilizando a su padre, quien fue piloto de combate durante la Guerra de Vietman para inspirarse en el proyecto. Independientemente de la cantidad de “lore” que hay dentro de la saga, contando videojuegos, comics y series, ha asegurado sentirse bastante libre para dirigir la producción hacia el punto que ella quiere.