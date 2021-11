Aunque en su momento la película origen de Wonder woman despertó cierto interés en el fandom de Dc, lo cierto es que ninguna de sus apariciones en el universo propiedad de Warner Bros Pictures ha sido especialmente celebrada. La primera tuvo una buena acogida debido a los intentos anteriores de la productora por firmar al fin una buena cinta de superhéroes y la secuela 1984, recuperó esa sensación de producto inocuo que la figura de la amazona se había desprendido en la primera entrega, ambientada en la primera guerra mundial. Ahora, Variety preguntó a la actriz por Wonder Woman 3 y su desarrollo.

“No puedo decírtelo todavía, pero estamos trabajando en el guion” decía Gal Gadot a la revista, cuando le preguntaron por una fecha próxima para ver el regreso de la princesa Diana. Variety siguió insistiendo y Gadot se defendió señalando que la gente de arriba, bajaría para llevársela si compartiera algún detalle de todo lo que están desarrollando. Lo que parece seguro es la presencia, una vez más de Patty Jenkins como directora, pues tiene la confianza del estudio y de los productores ejecutivos, pues sus historias se han prodigado de momento, de forma provechosa en la taquilla mundial.

En contra del estreno simultáneo

El estreno simultáneo es algo que Jenkins tampoco quiere para Wonder woman 3. La cineasta, al igual que Christopher Nolan y Denis Villeneuve, está totalmente en contra de exhibir al mismo tiempo una película en cines y en HBO Max. Principalmente porque fulmina la experiencia audiovisual y en términos económicos, supone una facilidad añadida a que estos films se pirateen en una buena calidad.

Wonder Woman 1984 se lanzó de forma simultánea y para Jenkins fue una “experiencia desgarradora”, aunque la ha catalogado como “la mejor elección entre un montón de malas decisiones en ese momento”, pero que fue perjudicial para la película. “No creo que se reproduzca de la misma manera en la transmisión nunca. No soy una fanática del día y la fecha y espero evitarlo para siempre. Hago películas para la experiencia de la pantalla grande”, decía hace algunos meses Jenkins. Si hay algo que si conocemos en Wonder Woman 3 es la presencia de la heroína original, Lynda Cartel como Asteria, quien ya hizo su aparición en 1984.