El término Blockbuster se utiliza en el mundo del cine para referirse a las grandes superproducciones que alcanzan grandes números de recaudación en la taquilla. Son films comerciales, predominantemente de acción que además, suelen caer en la época estival. Este último año en nuestro país, ha sido Fast and Furious 9 o Dune, pero ninguna de las dos ha terminado consiguiendo los números de otros años, debido a los últimos resquicios de la pandemia.

El desastre del COVID retrasó los principales estrenos casi un año, paralizando otras tantas producciones, circunstancia que ha llevado a los estudios a comenzar una política de estreno simultáneo en sus plataformas de streaming. Esta decisión, criticada duramente por algunas compañías como Sony Pictures, dificulta la supervivencia de los principales exhibidores, las salas de cine en la industria cinematográfica.

Las salas no están solas en estas protestas ya que algunos actores y actrices como Scarlett Johansson han salido perjudicados de esa posibilidad de ver las producciones en las plataformas de vídeo bajo demanda. Las grandes estrellas tienen contratos por los que ganan un porcentaje de la taquilla, que las productoras se ahorran si estrenan su Blockbuster por ejemplo, en Disney Plus. La pregunta que resuena en la cabeza de todos estos participantes del negocio y del público es, si los canales de streaming no están utilizando como escusa la pandemia para refugiarse en lo lucrativo que les resulta ese estreno simultáneo, cuando hay ejemplos como Free guy que demuestran que aguantar con exclusividad en los cines puede seguir dando resultados beneficiosos para todos elementos de la rueda en la industria.

El director Dune, Denis Villeneuve ya dijo que ver su película en un móvil o un ordenador no tenía ningún tipo de sentido. Y es que cuando se trata de historias con grandes presupuestos y efectos especiales grabados en formato IMAX, parece carecer de lógica consumirlas en una pequeña pantalla, sin la calidad de proyección que ofrece un cine, además de su sistema de sonido.

Cualquiera que haya visto la primera parte de la adaptación de Frank Herbert sabe que Villeneuve tiene razón en sus palabras. Pero otro de los motivos que daña a las proyecciones es la piratería imperante una vez los títulos están disponibles en la aplicaciones de streaming. A grandes títulos como Escuadrón suicida, Viuda Negra o a la propia Dune les ha pasado factura esta estrategia pandémica. Habrá que esperar a ver cómo siguen funcionando los blockbuster, porque son la última esperanza de la supervivencia de la industria tal y como la conocemos.