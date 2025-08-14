‘Weapons’: Warner Bros ya quiere una precuela del gran éxito del cine de terror de 2025

En un año cinematográfico un tanto paupérrimo, el género del horror está siendo una tipología audiovisual creativamente superior al resto. Desde el relanzamiento de franquicias pasadas con títulos del impacto de 28 años después o Sé lo que hicisteis el último verano a guiones originales y refrescantes como Devuélvemela de los hermanos Danny y Michael Philippou. No obstante, la cartelera veraniega ha consagrado a una película por encima del resto: Weapons es la reina del cine de terror del 2025 y en Warner Bros ya planean una precuela.

Con sólo dos largometrajes en su filmografía como director, Zach Cregger ya es uno de los cineastas más cotizados en la actual industria de Hollywood. Hace tres años, el realizador estrenó la sorprendente Barbarian y ahora, su particular mundo sobrenatural cargado de humor triunfa con Weapons, un proyecto que ha logrado 43 millones de dólares en su apertura comercial en suelo estadounidense, acumulando actualmente unos 91 millones en el box office internacional y partiendo de un presupuesto de 38 millones que ya la han convertido, tras su primer fin de semana, en un gran éxito con beneficios para el estudio. Ante tal victoria, cualquiera podría pensar que el modelo de negocio de las grandes majors tomaría nota, aumentando su apuesta por autores emergentes y guiones originales. Sin embargo, la primera respuesta de Warner ante el fenómeno ha sido la de proponerle a su creador el rodaje de una precuela centrada en el misterioso y terrorífico personaje de Gladys.

(A continuación revelaremos algunos leves spoilers de la película).

‘Weapons’: un éxito del cine de terror

Weapons cumple con una gran máxima del cine, partiendo de un planteamiento que concentra terror y misterio. Esta es la idea de poder resumir la trama en pocas palabras: un grupo de alumnos de una clase desaparecen de sus casas a la misma noche y a la misma hora. Todos menos uno.

En apenas una semana desde su estreno, Gladys, el personaje más disonante de la historia se ha convertido en un icono propio del cine de terror. Un rol de esos que terminan siendo una referencia villanesca en el futuro del género. Y es precisamente en ese resquicio creativo por el que la compañía busca convencer a Cregger en la futura creación de una precuela que explique los orígenes del personaje.

Interpretada por una fantástica Amy Madigan, la estructura coral de Weapons da a entender que en el libreto, nos hemos perdido en el cine el capítulo dedicado a su personaje, cuyo desarrollo seguramente hubiese explicado el origen del terror vudú de la antagonista.

Dicho material se debió concentrar en el guion que Cregger decidió subastar, con Netflix o Monkeypaw Productions como principales competidoras de Warner, la cual terminó desembolsando 38 millones de dólares para adquirir el material original de Weapons.

Cregger: objetivo ‘Resident Evil’

A pesar de la pretensión de Warner, Cregger está realmente ocupado desarrollando la nueva adaptación del videojuego Resident Evil, en cuyo reparto se ha confirmado Austin Abrams, quien también forma parte del elenco de Weapons.

El director tiene aparte, un guion de una historia de ciencia ficción llamada Flood terminado y está a la espera de concretar Henchman, una sátira del mundo de DC Comics.