Disney ya tiene a su Rapunzel: Teagan Croft protagonizará la película de acción real de ‘Enredados’

A pesar de fracasos recientes como Blancanieves o La Sirenita, a Disney le sigue resultando enormemente beneficiosa la estrategia de generar películas de acción real de sus títulos animados. Buena prueba de ello, son los resultados en la taquilla de producciones como la precuela de El Rey León, Mufasa, la cual consiguió una recaudación de 722 millones de dólares en el box office internacional. El pasado 2025, el remake de Lilo & Stitch hizo lo propio, logrando unos 1.038 millones de dólares que le sirvieron para convertirse en el cuarto largometraje más taquillero de su año. Por eso, a la casa del ratón no le tiembla el pulso a la hora de seguir planificando dicha tendencia de filmes, escogiendo ahora a la joven Teagan Croft para protagonizar una nueva versión en carne y hueso de Enredados.

Estrenada en 2010, Enredados logró recaudar casi 600 millones de dólares, convirtiéndose en la cinta animada más exitosa del estudio desde El Rey León. También fue un hito de innovación artística para la major californiana, inaugurando una nueva era dentro de la narración de historias que abogarían por huir de los métodos más artesanales del terreno de la animación. Por eso, no es de extrañar que desde la empresa dirigida por Bob Chapek, el título dirigido por Nathan Greno y Byron Howard represente un nuevo capítulo en el subgénero de los live action. En la elección del casting, esta vez Disney no ha querido correr ningún riesgo de inclusión racial (al menos en el apartado protagonista) y desde las redes sociales, la apuesta por Teagan Croft para liderar la adaptación de Enredados ha sido recibida positivamente. En el apartado masculino, sabemos que Milo Manheim encarnará a Flynn Rider, el engreído ladrón que ayuda a Rapunzel en su huída de la torre en la que ha permanecido toda su vida encerrada.

Teagan Croft será Rapunzel en ‘Enredados’

Programada para estrenarse en 2027, el fichaje de Teagan Croft en Enredados se siente como la decisión perfecta. La actriz australiana es físicamente muy parecida al personaje animado y además, posee una experiencia prolongada en una carrera que comenzó siendo muy pequeña, participando en obras de teatro y programas de televisión local. Hasta este momento, su participación más conocida había sido la de asumir el rol de Raven en la serie Titanes de HBO Max. En 2023 protagonizó Espíritu libre, un drama de Netflix basado en la historia real de Jessica Watson, la persona más joven en navegar sola alrededor del mundo durante 210 días.

Enredados será su salto definitivo al cine comercial, en una producción que dirigirá el responsable de El gran Showman y Better Man, Michael Gracey. Es decir, los grandes números musicales están garantizados. En la escritura del libreto, la historia contará con el guion de Jennifer Kaytin Robinson, autora de Revancha ya y del reciente reboot/continuación de Sé lo que hicisteis el último verano. THR fue el primer medio en revelar la elección de Croft y Manheim.

Por su parte, Manheim es un viejo conocido de Disney. El actor norteamericano debutó en la serie Entre fantasmas, pero toda una generación lo conoce por aparecer en la serie Zombies y en cintas como Pacto de graduación. Para el intérprete, Enredados será también un salto tremendo en su currículum fílmico.

Los live action en camino

Antes de poder ver la película de acción real de Enredados, este 2026 la compañía lanzará el remake de Vaiana con Catherine Laga’aia y Dwayne Johnson en los papeles protagonistas. En 2027, el turno le llegará al spin-off de los 101 dálmatas, Cruella 2, donde Emma Stone recuperará el rol de la malvada villana.

Sin todavía una confirmación ni fecha oficial, Disney planea llevar al live action otras grandes historias de su universo narrativo, como Hércules, Bambi o Los aristogatos.