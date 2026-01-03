No pasaba desde hace 30 años: la película que acaba de reventar la taquilla con 104 millones en un solo día

A pesar de que Disney ha tenido este año una serie de estrenos que no han funcionado en taquilla, como Blancanieves, Elio o Tron: Ares, desde el verano al final de 2025 ha triunfado con el remake live-action de Lilo y Stitch y Avatar: Fuego y Ceniza y Zootroóolis 2. Esta última que es la segunda entrega de Zootrópolis ha logrado superar las cifras de Frozen 2 que en 2019 logró una recaudación de 1.450 millones de dólares, ya que, aunque parezca increíble, gracias a la buena acogida de esta película de animación en el mercado asiático, ha obtenido 1.460 millones y se ha convertido en la película más taquillera de Walt Disney Animation. En España Zootrópolis se encuentra en la séptima posición de las películas que ha conseguido más recaudación en taquilla con más de 5 millones de euros. Una película de animación divertida, entretenida y perfecta para pasar un buen rato en el cine toda la familia.

La cinta Zootrópolis 2 se estrenó el 28 de noviembre, ha sido dirigida por Byron Howard y Jared Bushm, que fue el director/coguionista de Encanto y la producción es de Yvett Merino, que recibió un Oscar por su trabajo en Encanto. Una original película de animación que cuenta la historia de los inspectores de policía Judy Hopps y Nick Wilde que tienen que seguir la pista a un misterioso y sinuoso reptil que llega a Zootrópolis. Para resolver el caso, tienen que acudir de incógnito a nuevas zonas de la ciudad para encontrarlo.

La película original de animación Zootrópolis se estrenó en 2016 y sorprendió a todos con su trama, sus personajes y su ambientación. Cuenta la historia de Judy Hopps, una coneja de las madrigueras que sueña con convertirse en la primera oficial de policía. Esta coneja lograra desafiar a Gideon Grey, un zorro bravucón que aseguró que jamás lo conseguirá. Quince años después, Judy se convierte en oficial de policía en la ciudad urbana de Zootrópolis, pero el jefe Bogo no le asigna ningún caso y la asigna a controlar los parquímetros.

¿De qué trata la película de animación Zootrópolis 2?

Esta original cinta de animación no defrauda a sus seguidores en esta segunda entrega y cuenta la historia de los inspectores de policía Judy Hopps y Nick Wilde que tienen que seguir la pista a Gary de Snake, un misterioso y sinuoso reptil que llega a Zootrópolis. Para resolver el caso, tienen que acudir de incógnito a nuevas zonas de la ciudad para encontrarlo.

Los dos descubrirán que la poderosa familia Lynxley ha ocultado a todos la verdad, ya que la serpiente bisabuela de Gary fue la ingeniera que diseñó los ecosistemas de la Fundación Zootrópolis. Esta extraña pareja lo descubrirá al encontrar el diario de la fundadora para probar que las serpientes son inocentes y que la historia oficial es una mentira. Está claro que Gary fue traicionada por los Lynxley, que se quedaron con el dinero del crédito concedido a la asociación y marginaron a los reptiles.

El reparto de esta película de animación

En cuanto a los actores de voz protagonistas Ginnifer Goodwin da vida a Judy Hopps y Jason Bateman a Nick Wilde. También aportan su voz a otros papeles de peso Ke Huy Quan como Gary De’Snake, la serpiente que tienen que perseguir a Nick y Judy, Fortune Feimster como Nibbles Mapplestick, una castor que vive en Marsh Market, Patrick Warburton como el Alcalde Brian Winddancer, un caballo que es el nuevo alcalde de Zootropolis y David Strathairn como Milton Lynxley, un lince canadiense y el antagonista principal de esta compleja pareja.

También prestan su voz los actores Andy Samberg a Pawbert Lynxley, el hijo menor de Milton, Brenda Song a Kitty Lynxley, la hija y Macaulay Culkin a Kattrick Lynxley, el hijo mayor. Además, otros actores dan su voz a simpáticos animales como Danny Trejo a Jesús, un basilisco, Quinta Brunson a la Dra. Fuzzby, una quokka que es la terapeuta de parejas de Judy y Nick, la cantante Shakira como Gazelle, Jean Reno a Bushron, un policía cabra, Nate Torrence como Benjamin Clawhauser, un guepardo obeso adicto a comer donuts, Maurice LaMarche como Mr. Big, entre otros muchos.

En cuanto a si habrá una tercera entrega de Zootrópolis, por ahora no hay una confirmación oficial de Disney, pero dado el éxito de la segunda cinta y los rumores y pistas que van dejando los creadores todo indica que está en camino. Esta nueva secuela estará enfocada en animales como las aves y se profundizará en la relación de Judy y Nick, aunque lo más seguro es que hasta por lo menos 2027 será muy difícil que llegue a nuestras pantallas. Habrá que esperar a que Disney confirme oficialmente el estreno de la tercera entrega de Zootrópolis.