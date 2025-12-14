‘Zootrópolis 2’ supera los 1.000 millones de dólares en la recaudación: ¿es la película más taquillera del 2025?

Ya lo habíamos anticipado, dados los datos y estadísticas de su preventa de entradas. Pero incluso con esa información prevista, Zootrópolis 2 se ha adelantado en los datos de su recaudación en la taquilla internacional. La esperada secuela de Disney ha sobrepasado la barrera de los 1.000 millones de dólares en el box office, superando con creces a otras producciones como Jurassic World: El renacer o Una película de Minecraft, las cuales llevaban meses ocupando el podio de los filmes más brillantes de la cartelera global. No obstante, la continuación dirigida por Jared Bush lo va a tener muy complicado si quiere convertirse en la reina del mercado de la exhibición mundial.

Coincidiendo con el fin de semana de Acción de Gracias de Estados Unidos y con una predilección asombrosa en las salas de China, Zootrópolis 2 ha logrado perpetuar el éxito de su antecesora. La cinta original logró rebasar igualmente dichas cifras, quedándose en el estimable resultado de 1.023 millones. Resultado que Zootrópolis 2 logrará batir tarde temprano, mediante una recaudación que todavía debe nutrirse del mercado navideño. Parte de ese triunfo pertenece como contamos a la proyección en país asiático, donde la propuesta ya ha acumulado 430 millones, siendo el título extranjero que más dinero ha logrado aunar en el estado gobernado por Xi Jinping, seis años después del estreno de Vengadores: Endgame. De hecho, Zootrópolis 2 es la película calificada para todos los públicos que ha roto dicha barrera económica en menos tiempo. Sin embargo, frente a ella se presenta una amenaza futura y el legado de un sorprendente proyecto que no sólo es el largometraje más taquillero del 2025, sino que se ha terminado colando en el puesto número cinco de los títulos con más recaudación de la historia, a punto de superar incluso el impacto económico de Titanic. Nos referimos a otra secuela del formato animado, Ne Zha 2.

‘Zootrópolis 2’: una recaudación asombrosa

El seguimiento dirigido por Yu Yang no ha tenido una repercusión especial en suelo estadounidense. En el territorio norteamericano, Ne Zha 2 ha aunado unos 23 millones de dólares. Eso sí, en su país de origen y en general fuera del domino de Hollywood, la apuesta de acción audiovisual se ha consagrado con 2.209 millones.

Pero a los inalcanzables números del producto chino, Zootrópolis 2 y su recaudación se enfrentarán en pocos días a la llegada de Avatar: Fuego y ceniza. La tercera parte del universo de Pandora que podría en sólo dos semanas, superar lo logrado por la buddy film animalística de la casa del ratón. No obstante, se espera que en los próximos días, la secuela supere al live action de Lilo y Stitch, cuyo bagaje recaudatorio ronda los 1.038 millones de dólares.

¿De qué trata la secuela?

Zootrópolis 2 sigue las aventuras de Judy y Nick, los cuales se encuentran siguiendo la retorcida pista de un reptil que llega a Zootrópolis, poniendo paras arriba la ciudad de los mamíferos. el viaje de los dos detectives los llevará por partes inesperadas de la ciudad, poniendo a prueba su asociación y amistad como nunca antes.

Se espera que su exhibición en cines españoles de la secuela permanezca hasta el final del presente año.