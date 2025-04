La película de Minecraft arrasa en su estreno:¿es la adaptación más exitosa de un videojuego?

Cualquiera que haya ido al cine últimamente sabe lo que cuesta ver-fuera de un estreno-una sala de cine llena de gente. El mercado de la exhibición no pasa por su mejor momento y no son pocos los largometrajes que prometían arrasar en la cartelera y que terminaron convirtiéndose en desastres notables para sus estudios. Furiosa (2024), Indiana Jones y el dial del destino (2023) o la reciente Blancanieves (2025) representan sólo algunos ejemplos notorios. Pero hoy, hemos amanecido con una noticia sorprendente dentro del box office internacional: la película de Minecraft está siendo un éxito comercial apabullante.

Ni su intrascendente propuesta ni las malas críticas ni su pobre tráiler han paliado el interés general de los millones de fans de la licencia. La adaptación de uno de los videojuegos más vendidos de la historia se ha convertido tras este primer fin de semana en la cinta más taquillera del subgénero, por delante incluso de lo que consiguió en su momento Super Mario Bros: la película (2023). La película de Minecraft ha recaudado este fin de semana unos 300 millones de dólares en todo el mundo, logrando aunar 157 millones en el continente norteamericano. Estas cifras son todavía mejores de lo que prevenían los analistas, los cuales situaban el filme dirigido por Jared Hess en unos números que rondarían los 130 millones de dólares. Los datos se concretarán a lo largo de este lunes, pudiendo mejorar la relevancia del proyecto en el mercado mundial cuando se conozcan esas estadísticas con más profundidad. No obstante, nadie puede arrebatarle ya a la producción de Warner Bros. y Legendary Pictures el récord de superar lo que hace un par de años logró el fontanero más famoso del universo de las consolas. Eso sí, será bastante complicado que la película de Minecraft pueda mantener el ritmo y la constancia alcanzada por la licencia creativa del personaje insignia Nintendo, pues recordemos que entre otras cosas, la entrega de Mario recaudó 1.362 millones de dólares posicionándose actualmente como la 18ª película más taquillera de la historia del séptimo arte.

La película de Minecraft es un éxito

Uno de los principales problemas o escollos a los que se tenía que enfrentar la película de Minecraft era su elevado presupuesto de 150 millones de dólares. Sin embargo, aunque el largometraje cayese estrepitosamente en los próximos días, nada parece evitar que la IP vaya a terminar obteniendo beneficios.

Para encontrar un estreno de esta dimensión, tenemos que viajar hasta el pasado mercado estival, donde Deadpool y Lobezno brilló con 211 millones de dólares. Con todo y gracias a estos datos, no nos extrañaría nada que en pocos días se anunciase oficialmente el desarrollo de una secuela o de una serie derivada. Niños, adolescentes e incluso toda una generación millennial están acudiendo a las salas bajo el atractivo de un proyecto que lejos de tener un crédito notable en cuestiones de calidad, ha logrado por otra parte trascender de forma intergeneracional.

¿De qué trata Minecraft?

La sinopsis oficial de Una película de Minecraft es la siguiente: » Garret ‘El Basurero’ Garrison, Henry, Natalie y Dawn son cuatro inadaptados que se encuentran luchando con sus problemas ordinarios cuando de repente se ven arrastrados a través de un misterioso portal al Mundo Exterior. Un extraño país de las maravillas cúbico que se nutre de la imaginación. Para volver a casa tendrán que dominar este mundo mientras se embarcan en una búsqueda mágica con un inesperado experto artesano llamado Steve. Juntos, su aventura desafiará a los cinco a volver a conectarse con las cualidades que hacen que cada uno de ellos sea único y creativo…las mismas habilidades que necestian para prosperar en el mundo real».

Como un ejercicio de live action que combina a intérpretes reales con cantidades ingentes de CGI (imágenes generadas por ordenador), la película de Minecraft está protagonizada por Jason Momoa (Fast X), Jack Black (Escuela de rock), Danielle Brooks (Danielle Brooks), Sebastian Eugene Hansen (La historia de Lisey), Emma Myers (Miércoles), Jennifer Coolidge (The White Lotus) y Jemaine Clement (Lo que hacemos en las sombras).

Los futuros estrenos de los videojuegos

La tendencia en adaptar las narrativas del terreno de las consolas continuará tras Una película de Minecraft, tanto en la gran pantalla como en el formato de las series. En pocos días tendremos el estreno de la segunda temporada de The Last of Us, mientras que en junio aterrizará la tercera entrega del filme de los Angry Birds. Por el camino llegará la cinta de Watch Dogs y el próximo 2026, Super Mario Bros 2, Death Stranding y Resident Evil harán acto de presencia dentro de la cartelera mundial.