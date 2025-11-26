Disney planea conquistar la taquilla mundial con esta secuela de animación: se estrena en pocos días

Puede que la casa del ratón haya experimentado fracasos comerciales notables como la reciente Tron: Ares, Blancanieves o Capitán América: Brave New World. Pero igualmente, dichos descalabros económicos parecen haberse «compensado» con otros tantos fenómenos en el box office internacional. Ahí están por ejemplo, los 1.038 millones del live action de Lilo & Stitch. Sin embargo, Disney tiene un importante as bajo la manga que va a revelar este fin de semana: Sí, nos referimos a Zootrópolis 2.

Puede que la mayoría de los ojos de los analistas estén puestos en el estreno de Avatar: Fuego y ceniza el 19 de diciembre. No obstante, parece que a la tercera parte del universo de Pandora le van a hacer falta muchos días más para consagrase como un producto rentable, al menos de este 2025. Por eso, antes del nuevo y titánico proyecto de James Cameron, Jared Bush y Byron Howard planean junto a Disney, lograr que Zootrópolis 2 se convierta en uno de los taquillazos anuales más relevantes de la escena. Con ese objetivo por bandera y aprovechando el Día de Acción de Gracias, la secuela aterriza en los cines estadounidenses hoy, 26 de noviembre. Para verla en España tendremos que esperar al próximo viernes 28, aunque donde el estudio tiene puesta la mirada en realidad es en la cartelera china.

Disney estrena este fin de semana ‘Zootrópolis 2’

Según vienen anunciando desde Deadline, en Disney piensan que Zootrópolis 2 podría obtener unos 270 millones en la cartelera mundial cuando pase este primer fin de semana de estreno. Gracias en buena parte por supuesto, a la entrada en la tan a menudo hermética exhibición del país que gobierna Xi Jinping.

Conforme recogen cuentas de X como Global Box Office, el paso por China podría dejar al seguimiento en unos números aproximados de 500 millones de dólares. Un sueño hecho realidad para Disney que al igual que con Del revés 2, conseguiría tener otra continuación brillante para la recaudación de la compañía. Por el momento, el mejor estreno de una cinta norteamericana en China en este 2025 lo ostenta Jurassic World: El renacer con casi 80 millones.

La primera Zootrópolis recaudó 1.023 millones de dólares con casi un 67% de los ingresos provenientes de la taquilla de fuera de los Estados Unidos. A la expectación de los números de su antecesora, encontramos las grandes expectativas que se esconden en la preventa de la taquilla asiática, donde Zootrópolis 2 ha conseguido superar los datos de Avatar: El sentido del agua. La cinta original logró recaudar en China 214 millones de dólares y la pregunta parece evidente…¿podrá Avatar: Fuego y ceniza superar al largometraje de animación antes de que termine el año? Las cartas están echadas y ahora, en Disney permanecen expectantes de lo que auguran como un debut primoroso que confirmaría la existencia de otra mina de oro que seguir explotando en el formato de franquicia.

TODAY’S THE DAY‼️#Zootopia2 is now playing in a theater near zoo! Get your tickets NOW 🎟️: https://t.co/amXgRg1WHA pic.twitter.com/4C6u39uiiV — Disney Animation (@DisneyAnimation) November 26, 2025

¿De qué trata la continuación?

Según la sinopsis oficial compartida por Disney, la historia de Zootrópolis 2 es la siguiente: «Judy y Nick se encuentran tras la retorcida pista de un misterioso reptil que llega a Zootrópolis y pone paras arriba la ciudad de los mamíferos. Para resolver el caso, Judy y Nick deben ir de incógnito a nuevas partes inesperadas de la ciudad, donde su creciente asociación se pone a prueba como nunca antes».