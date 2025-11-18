Primer tráiler de la película de acción real de ‘Vaiana’: Disney sabe que tiene un taquillazo entre manos

Puede que Disney se haya encontrado con fracasos portentosos en sus adaptaciones de acción real, pero a nadie se le escapa que Vaiana será un auténtico taquillazo. Entre otras cosas, porque aunque no sea una licencia comercial con el renombre de Frozen o Toy Story, la realidad es que la suma de las dos entregas de animación acumulan más de 1.700 millones de dólares recaudados. Siendo la secuela, la cinta nº45 que más dinero ha recaudado en la historia del cine. Si a esto le sumamos el entusiasmo por la figura de The Rock y lo querida que es entre los fans la banda sonora, la casa del ratón se relame ya con un primer adelanto portentoso, cuyo impacto a pocas horas de su publicación ha opacado cualquier otra tendencia en las redes sociales.

Con Dwayne Johnson recuperando el papel del semidiós Maui y con Catherine Laga’aia como la princesa polinesia, la película de acción real de Vaiana buscará ser un reclamo masivo en salas. Y del mismo modo, triunfar posteriormente en la plataforma de Disney Plus, donde la cinta primigenia ostenta el récord de ser la película más vista de la major californiana en su servicio de streaming. Aparte de las dos estrellas, el casting incluye a todo un elenco repleto de intérpretes de Nueva Zelanda, como John Tui y Frankie Adams, quienes interpretan al padre y la madre de la protagonista. Mientras que Rena Owen encarna a la abuela Tala. La original estuvo dirigida por John Musker, Ron Clements, Don Hall y Chris Williams y ahora, la versión de acción real de Vaiana corre a cargo de Thomas Kail. El cineasta estadounidense fue el responsable de la exitosa Hamilton y de la dirección de miniseries como Fuimos los afortunados.

Teaser de la película de acción real de ‘Vaiana’

Producida por Dwayne Johnson, su sello Seven Buck Entertainment y ejecutivos de la talla de Beau Flynn, Dany Garcia, Hiram Garcia y Lin-Manuel Miranda, Vaiana narra la historia de una joven de la isla de Motunui que, respondiendo a la llamada del océano, se embarca en una aventura más allá del arrecife, donde nadie se ha aventurado durante generaciones. Su objetivo no es otro que el de encontrar al semidiós Maui y conseguir evitar la muerte de la fauna y flora de su hogar.

#Moana, arriving only in theaters July 10, 2026 🌊 Watch the new teaser now! pic.twitter.com/HTOAJwvzcf — Walt Disney Studios (@DisneyStudios) November 17, 2025

La primera entrega estuvo nominada en los Oscar a la mejor canción (Lin-Manuel Miranda) y al mejor largometraje de animación. La segunda parte se planteó en un principio como una serie animada para Disney Plus, pero finalmente la corporación dirigida por Bob Iger dio luz a una transformación que arrasó en los cines. La película de acción real de Vaiana llegará a los cines el 10 de julio de 2026.

Un adelanto cargado de efectos especiales

Como no podía ser de otra forma, la versión al terreno de la acción real de Vaiana viene cargada de efectos especiales generados por ordenador (CGI) y pantallas verdes. Aunque quizás lo que más llama la atención es la portentosa voz de su protagonista y la evidente carga de show musical que tendrá su exhibición en salas.

Sabedores del reclamo de la presencia de Johnson en el rol del guerrero que acompaña a la joven aventurera, Disney por el momento, se guarda el aspecto final del personaje de Maui para otro futuro adelanto.