Ya en cines: The Rock vuelve al ring con la película biográfica ‘The Smashing Machine’

Los estrenos del mes de octubre comienzan con la energía física de Dwayne Johnson. El ex de la WWE vuelve al ring con The Smashing Machine, un biopic deportivo en el que da vida al luchador de las artes marciales mixtas, Mark Kerr. Pero por supuesto, las novedades no se quedan simplemente ahí. La cartelera nos trae gran remesa de cine español, entre las que destaca la ópera prima de Jaume Claret Muxart: Extraño río. A continuación, repasamos las historias más estimulantes que están disponibles desde hoy mismo en la taquilla nacional:

Estrenos de la cartelera

‘The Smashing Machine’

Ben Safdie debuta en solitario en la dirección, años después de formalizar una carrera magnífica con su hermano, Josh. Juntos rodaron títulos tan estimulantes como Diamantes en bruto o Good Time y ahora, ambos dirigen individualmente sus carreras, con Josh estrenando Marty Supreme a principios de 2026. Firmada con A24 y producida por Seven Bucks Production (el sello de Johnson), The Smashing Machine hace honor al documental homónimo de John Hyams en el que se repasa el ascenso y caída de un personaje clave que fue precursor de lo que después sería la actual UFC.

Reparto: Dwayne Johnson, Emily Blunt, Bas Rutten, Paul Lazenby, Whitney Moore, André Tricoteux, Oleksandr Usyk, entre otros

Te gustará si…disfrutas con grandes interpretaciones inesperadas al más puro estilo de El luchador.

‘La sospecha de Sofía’

Thriller de espionaje dirigido por Imanol Uribe (El viaje de Carol), adaptando la novela homónima de Paloma Sánchez-Garnica. Una historia que se centra en la idílica relación entre Sofía y Daniel, truncada por una inesperada carta de su madre biológica para que vaya a conocerla al Berlín del este en plena Guerra Fría. Sin saberlo, se convertirá en una pieza clave de un plan secreto de la KGB.

Reparto: Álex González, Aura Garrido, Zoe Stein, Irina Bravo, Yaiza Guimare y Ernesto Collado

Te gustará si…te quedas completamente enganchado con las tramas de espías y devoras los libros de John le Carré

‘Parecido a un asesinato’

The Smashing Machine va tener que resistir varias rivales españolas, entre ellas este otro thriller protagonizado por Blanca Suárez y Eduardo Noriega. Parecido a un asesinato nos pone en la piel de Eva, una joven que inicia una nueva vida, mientras se recupera del horror que sufrió con su ex marido, un policía posesivo y violento que regresa para amenazar su estabilidad.

Reparto: Blanca Suárez, Eduardo Noriega, Tamar Novas, Claudia Mora, Marián Álvarez, Raúl Prieto y Joaquin Climent

Te gustará si…los thriller psicológicos cargados de misterio son lo tuyo

‘Adorable’

Fue una de las mejores cintas europeas del pasado 2024. Un relato en el que conocemos a María, una mujer que lucha para poder criar a sus cuatro hijos y mantener una carrera profesional exigente. Todo comenzará a cambiar cuando su segundo marido le pide el divorcio.

Reparto: Helga Guren, Oddegeir Thune, Marte magnusdotter, Heidi Gjermundsen y Kyrre Haugen Sydness, entre otros

Te gustará si…admiras las grandes interpretaciones y las profundas temáticas sobre la psique femenina

‘Extraño río’

Ante la dureza de filmes como The Smashing Machine, Extraño río se presenta como una delicada pieza en la que conocemos a Dídac, un joven de 16 años que un día, encuentra a un joven misterioso en el río Danubio. Su presencia despertará algo escondido en él.