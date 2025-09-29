Estrenos de octubre: los músculos de Dwayne Johnson quieren levantar un Oscar con ‘The Smashing Machine’

El mes de octubre está a la vuelta de la esquina y como siempre, viene cargado de una buena cantidad de novedades para las salas de cine. Entre otras cosas porque la temporada final de premios se acerca con la recta final del 2025. Así, en los próximos días podremos ver el intento de Dwayne Johnson de alzarse con una nominación en los Oscar gracias a The Smashing Machine, aparte de otras tantas producciones destacadas como la reciente ganadora de la Concha de Oro en el Festival de Cine de San Sebastián, Los domingos. A continuación, repasamos los estrenos más relevantes que aterrizarán a lo largo de las siguientes semanas en la cartelera nacional:

Los estrenos de octubre

‘The Smashing Machine’

La ópera prima como director en solitario de Ben Safdie sin su hermano Josh recibió, un gran aplauso en su presentación en el pasado Festival de Cine de Venecia. Partiendo del documental homónimo y producida por A24, la historia se centra en la vida de Mark Kerr, uno de los más grandes luchadores de las artes mundiales mixtas antes del nacimiento de la actual UFC.

Estreno: día 3

Reparto: Dwane Johnson, Emily Blunt, Bas Rutten, Paul Lazenby, Whitney Moore y André Tricoteux

‘Bala perdida’

Adaptando la novela de Charlie Huston, Darren Aronofski (Cisne negro, La ballena) nos sumerge en un thriller criminal en el que la vida de un ex deportista se convierte de la noche a la mañana, en una persecución entre gánsters variopintos.

Estreno: día 10

Reparto: Austin Butler, Zoë Kravitz, Matt Smith, Regina King, Liev Schreiber, Vicent D’Onofrio y Bad Bunny, entre otros.

‘Una casa llena de dinamita’

La ganadora de Oscar Katheryn Bigelow (En tierra hostil, La noche más oscura), trae este thriller criminal producido por Netflix en el que nos encontramos ante la búsqueda de un enemigo que acaba de lanzar un misil sin identificar contra los Estados Unidos. Tras su estreno en salas, llegará al catálogo de la «Gran N roja» el próximo 24 de octubre.

Estreno: día 10

Reparto: Idris Elba, Rebecca Ferguson, Gabriel Basso, Jared Harris, Tracy Letts, Anthony Ramos, Moses Ingram, Jonah Hauer-King, Greta Lee y Jason Clarke.

‘Caza de brujas’

Luca Guadagnino vuelve a rodearse de grandes estrellas y la banda sonora de Trent Reznor y Atticus Ross. Esta vez, nos sitúa bajo la duda de una acusación de presunto abuso sexual en el que una profesora universitaria debe tomar parte.

Estreno: día 17

Reparto: Julia Roberts, Ayo Edebiri, Andrew Garfield, Michael Stuhlbarg, Chloë Sevigny y Thaddea Graham.

‘Un simple accidente’

Junto a The Smashing Machine, posiblemente sea el estreno más autoral de octubre. Ganadora de la Palma de Oro en la pasada edición de Cannes, la trama nos plantea toda una serie de consecuencias alrededor de un aparente accidente sin relevancia.

Estreno: día 17

Reparto: Ebrahim Azizi, Madjid Panahi, Vahid Mobasseri, Mariam Afshari, Hadis Pakbaten, Delmaz Najafi y George Hashemzadeh.

‘Good Boy’

El gran año del cine de terror todavía nos tenía que sorprender con una apuesta tan original como tierna. El debut en la dirección de Ben Leonberg, pone el punto de vista del espectador en los ojos de un perro. Este hará todo lo posible para evitar que unas fuerzas malignas ataquen a su dueño.

Estreno: día 17

Reparto: Shane Jensen, Arielle Friedman, Larry Fessenden y Stuart Rudin.

‘Los domingos’

Tras deslumbrar con su ópera prima Cinco lobitos y confeccionar una miniserie tan brutal como Querer, Alauda Ruiz de Azúa vuelve con otro drama familiar que apunta a ser una de las grandes favoritas de los Goya 2026. La trama se centra en una joven de 17 años que toma la decisión de hacerse monja de clausura, ante la desaprobación y sorpresa de toda la familia

Estreno: día 24

Reparto: Blanca Soroa, Patricia López Arnaiz, Miguel Garcés, Juan, Minujín, Mabel Rivera y Nagore Aranburu

‘Frankenstein’

No se ha puesto tan fuerte como «The Rock» en The Smashing Machine, pero el cuerpo de Jacob Elordi luce tremendamente monstruoso en la versión de Frankenstein de Guillermo del Toro. Al igual que sucede con Una casa llena de dinamita, tras su paso por cines, el filme dará el salto a Netflix en noviembre.