Dwayne Johnson está irreconocible en ‘The Smashing Machine’: ¿Puede llegar una nominación al Oscar?

La carrera de Dwayne Johnson no pasa por su mejor momento, al menos en términos económicos y de popularidad. Hace algunos años, el ex luchador de la WWE era el actor mejor pagado del mundo y sus películas, cosechaban grandes taquillas y números gigantescos en el streaming. Pero entonces, el fracaso comercial de su Black Adam sumado a las polémicas recientes en el rodaje de Red One han ido mermando su influencia con el público. A esto se le añade su regreso a la franquicia de Fast & Furious, una situación que le ha dejado bastante señalado, después de todo lo que ha criticado a Vin Diesel y a su equipo. Sin embargo, su alianza con A24 y Benny Safdie podría cambiar las cosas, gracias al papel biográfico que está desempeñando en The Smashing Machine. Un filme del que ya tenemos una primera imagen oficial con un Johnson irreconocible.

El californiano interpreta a Mark Kerr, una de las grandes leyendas de las Artes Marciales Mixtas (MMA), quien fue famoso tanto por su nivel de combate como por su polémica adicción a los analgésicos. Safdie hará su debut en solitario como director, esta vez sin su hermano Joshua Safdie. La dupla ha sido responsable de grandes títulos como Heaven Knows What, Good Time y Diamantes en bruto. Además de para echar un vistazo a la actuación de Johnson, la crítica tendrá a buen seguro, un ojo puesto en la desenvoltura como único realizador del menor de los hermanos. Benny Safdie firma además el guion, apoyándose en la historia real de Kerr y su asenso a una UFC sin restricciones, en la primera década del siglo XXI. El audiovisual ya llevó la vida del luchador a la gran pantalla a través de un documental del 2002 que se titulaba del mismo modo The Smashing Machine. Estrenado en 2002, detallaba la serie de combates de Kerr en MMA, peleando en Vale Tudo, UFC y PRIDE.

Un cambio de registro radical

Sí, puede que el terreno de la lucha efectivamente no le sea ajeno a Dwayne Johnson, pero en realidad su transformación en Kerr en The Smashing Machine es un punto y aparte dentro de su filmografía. Para empezar, porque en términos de disciplina la WWE es la antítesis de la UFC. Seguido de esto, Johnson no ha participado en grandes papeles dramáticos y ni siquiera ha tenido que retratar nunca a un personaje real. Es de sobra conocido lo mucho que a la Academia le sorprende ver a intérpretes, habitualmente vistos como «malos actores», ejerciendo roles serios a los que no están acostumbrados. Por eso, no sería extraño que si The Smashing Machine termina funcionando, veamos al musculado actor optando a varios reconocimientos del circuito. Un logro que no consiguió Adam Sandler con la anteriormente mencionada Diamantes en bruto y que sin embargo sí que llevó a Mickey Rourke a alzarse con la estatuilla dorada por El luchador.

También supondrá su debut en el cine independiente, fichando por A24, un sello que ya ha llevado a Brendan Fraser, Michelle Yeoh y Ke Huy Quan a ganar el gran premio de la Academia. A principios de año, The Rock le dijo a Variety que la pandemia del COVID-19 al principio amenazo con archivar para siempre The Smashing Machine. No obstante, tanto Safdie como Johnson estaba decididos a llevar la historia de Kerr a la gran pantalla, especialmente tras la union al elenco de Emily Blunt, quien fue compañera de reparto de Benny en Oppenheimer.

‘The Smashing Machine’ películas humanas

El salto de Johnson a la industria más personal no quiere decir que este vaya a ser un adiós definitivo a las grandes producciones, pero implica la necesidad por parte del actor de aceptar proyectos más humanos: «Me encanta hacerlos (proyectos de grandes presupuestos) y hay un enorme valor e importancia en ellos. Estoy en este punto de mi carrera donde quiero más. Y no quiero decir que quiera más taquilla. Quiero decir que quiero más humanidad. Y es por eso que Benny Safdie es el socio perfecto, colaborativo y ambicioso para mí. Benny quiere crear, y continúa superando los límites, cuando se trata de historias crudas y reales, personajes auténticos y, a veces, incómodos y deslumbrantes (…) Estoy en un punto de mi carrera en el que quiero hacer películas que importen, que exploren la humanidad y exploren la lucha y el dolor».

Todavía no hay una fecha de estreno fijada para The Smashing Machine, pero A24 espera estrenarla a lo largo del 2025.