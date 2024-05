Ruben Östlund también ficha por A24: ‘The Entertainment System Is Down’

El posicionamiento de A24 como sello audiovisual ha crecido exponencialmente en los últimos años. Creada en 2012, la productora y distribuidora de Los Ángeles se ha mostrado siempre como la alternativa a la comercialidad y a los productos prefabricados a los que tanto nos ha acostumbrado Hollywood. Por ello, no es de extrañar que en su camino creativo tenga ya a dos cintas ganadoras del Oscar a Mejor película (Moonlight y Todo a la vez en todas partes) y que cada vez más, comience a manejar presupuestos más abultados. Hace algunas semanas, la empresa volvió a ser noticia por haber adquirido los derechos de exhibición de Parthenope, lo último del director Paolo Sorrentino. No obstante, esta no es la única adquisición que la marca ha cosechado en el contexto del Festival de Cine de Cannes, ya que por lo que hemos podido conocer A24 se ha hecho con The Entertainment System Is Down, la nueva historia del dos veces ganador de la Palma de Oro, Ruben Östlund.

El mercado de ofertas de Cannes no ha sido un lugar en el que A24 haya brillado especialmente. El pasado 2023, Neon fue la otra productora independiente que consiguió llevarse a la ganadora del anterior certamen de la croisette, Anatomía de una caída. Además, el sello adquirió Perfect Days de Wim Wenders y la española Robot Dreams. Por su parte, Netflix se hizo con los derechos de Secretos de un escándalo. En esta 77ª edición, A24 se ha posicionado fuertemente con la compra de las dos propuestas, además de la adhesión a su catálogo de On Becoming a Guinea Fowl, una de las grandes favoritas para el Un Certain Regard. Mientras tanto, Neon posee Alfa de Julia Ducournau, The Unknown y el ilusionante último proyecto de Sean Baker, Anora. Searchlight Pictures distribuye Kinds of Kindness y The Substance tendrá su espacio en MUBI, aunque en España será distribuida seguramente por Universal Pictures. Apostar por Ruben Östlund por parte de A24, es saber que el estudio estará al frente de una de las propuestas más llamativas del año, sobre todo debido a su gran reparto.

¿De qué trata lo nuevo de Ruben Östlund?

Según se informó el pasado mes de abril, The Entertainment System is Down (El sistema de entretenimiento se ha caído es su traducción literaria) es una película escrita recientemente por parte de Ruben Östlund. Una historia original en la que el director sueco volverá a satirizar sobre el consumo de la sociedad como ya hiciese en El triángulo de la tristeza, a través de un relato en el que el servicio interno de un avión comercial dejará de funcionar. El propio realizador advirtió de que habría abandonos masivos cuando la cinta se proyectase en un futuro dentro del próximo festival de Cannes. Además la definió como «un estudio de cómo interactúan los seres humanos en un pequeño laboratorio» que en este caso, será un avión. Es decir, The Entertainment System is Down funcionará hipotéticamente como una sátira, reflejando como hoy en día las personas no podemos pasar mucho tiempo sin recibir estímulos relacionados con el mundo del entretenimiento.

Aparte de la propia autoría de Östlund, el mayor atractivo del filme pasa por un reparto un tanto ecléctico, con Keanu Reeves, Kirsten Dunst y Daniel Brühl en el reparto. El guion correrá a cargo como viene siendo habitual del mismo director. Habitualmente, el multidisciplinar cineasta trabaja con intérpretes de corte europeo, alejados de la comercialidad intrínseca de la industria, a pesar de que no es la primera vez en la que trabaja con repartos internacionales. Por ejemplo, en The Square dirigió a Dominc West y Elisabeth Moss, mientras que en El triángulo de la tristeza tuvo a Woody Harrelson.

¿Un nuevo éxito?

No existe ni mucho menos, una unanimidad en torno a la figura de Ruben Östlund. Algo que seguramente tenga mucho que ver con sus siempre polémicas declaraciones. Como cuando aseguro nunca Gad dinero a un mendigo porque no era «asunto suyo» o como cuando hace un mes propuso crear licencias para poder utilizar cámaras como sucede con las armas. Independientemente su lado más controvertido, Östlund se ha ganado su propio reconocimiento, con logos llamativos como cuando consiguió entrar en el selecto grupo de cineastas que han ganado dos Palmas de Oro a la Mejor película, con la dificultad añadida de hacerlo en muy poco tiempo. En los Oscar de momento no ha logrado llevarse ninguna estatuilla, pero ha optado a hasta 4 veces al máximo reconocimiento que otorga la Academia.

Se espera que The Entertainment System is Down se estrene en los cines en 2025. Quién sabe si estaremos ante una nueva obra elogiada por la crítica y los circuitos de premios o si los espectadores se habrán cansado de las sátiras del director de Styrsö.